中國貨輪野柳觸礁擱淺 暫不拖帶改採抽油

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（中央社記者王朝鈺新北31日電）中國籍「鈺洲啟航輪」29日航行至野柳岬0.6浬近海滯留後下雙錨棄船，今天觸礁擱淺，船上載運橋式起重機傾倒，經評估，暫停以拖船拖帶，改採先抽油，預估明天下午開始作業。

鈺洲啟航輪14日下午載運3座橋式起重機靠泊基隆港西岸碼頭後，不慎碰撞岸上的橋式起重機，29日上午駛離基隆港，預計前往中國福建省漳州市。

鈺洲啟航輪航行至野柳岬海域時，由於載重及受到颱風康芮外圍環流強勁風力及海流影響，使得運轉能力不足，滯留在野柳岬0.6浬近海下雙後錨棄船，17名船員由海巡署巡防艇接駁送至基隆。

鈺洲啟航輪昨天流錨後往岸際漂流，今天上午觸礁擱淺在野柳岬，船上載運的其中1座大型橋式起重機傾倒在礁岩上，倒下的起重機並撞斷相鄰較小座的橋式起重機吊臂。

據了解，鈺洲啟航輪油櫃大都設計在左舷，左舷存有37噸柴油及247噸重油，右舷中後段另有6280公升滑油，目前油閥已關閉，初步檢視現場海域沒有出現漏油情形。

台船公司所屬拖船「浩克輪」上午已抵達基隆港，由於海象不佳且鈺洲啟航輪已擱淺，經交通部航港局召開緊急應變會議後，暫停以拖船拖帶方式，改採先行抽油，全力降低對海域及海岸生態影響。

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航港局已協調海歷公司調派平台船「海歷15號」，及詠順通運公司所屬的船舶「詠順1號」支援抽油作業，2艘船舶已抵達基隆港，分別靠泊東21號碼頭及東22號碼頭。航港局表示，預估海象可能在明天下午轉好，已要求海事業者把握時間進場展開抽油作業。

據了解，目前相關單位規劃，將按照抽油、貨物及船體移除順序辦理，因此船體移除作業將等到船上載運的3座橋式起重機移除完畢後，接續辦理船體移除作業。

航港局已成立前進指揮所，並在現場架設監視器及照明設備，以便監控現場狀況及抽油作業，另擴大岸際搜尋範圍至金山、協和電廠、瑞芳一帶，留意是否有油汙染情事，至於海側部分，航港局已請海上作業漁船協助監看，如發現油汙染會立即啟動除汙作業。（編輯：方沛清）1131031