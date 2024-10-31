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颱風康芮侵襲 新北停電6萬餘戶、2萬餘戶待修

2024/10/31 18:23
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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北31日電）颱風康芮侵襲台灣，至晚間6時新北仍有2萬餘戶停電，市府應變中心表示，這次新北停電達6萬餘戶，感謝台電工程人員搶修，也盼早日復電。

颱風康芮新北市災害應變中心第4次工作會報，晚間5時30分在市府舉行，由市長侯友宜率市府團隊、29區公所，聽取氣象團隊簡報與建議。

侯友宜說，由於目前仍是颱風襲台期間，入夜後風雨還是會很劇烈，呼籲市民不要外出。各單位要持續加強戒備，並提醒所有搶災人員，務必加強注意自身安全。

侯友宜表示，依統計，這次康芮颱風襲台，至晚間6時，新北累計總停電戶數達6萬8000餘戶，是歷次颱風停電戶數較多的一次。目前已復電4萬餘戶，仍有2萬3000餘戶由台電持續搶修。感謝工程人員辛勞，並盼早日復電，恢復民生所需。

台電北南區營業處表示，新店及坪林等山區多處停電，搶修人員據報後，立即出動升空車及吊臂車等工程車查修，並砍除壓倒高壓電線的路樹，儘速修復供電線路。

台電北西區營業處表示，停電區域包含新莊、樹林、八里、三峽區等地，新北地區風勢可達11級強風，造成多條高壓線路跳脫，搶修人員冒著風雨，須移除路樹並重新拉線才能恢復供電。（編輯：方沛清）1131031

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