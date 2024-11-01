黃達夫掌和信醫院35年卸任 副院長褚乃銘接棒

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）擔任和信醫院院長等職務長達35年的黃達夫今天卸任，由原副院長褚乃銘接棒。院方表示，將持續發展癌症為專長教學醫院，提供全面癌症醫療及健康促進，提升台灣癌症醫療品質。

和信治癌中心醫院今天舉行第3屆卸新任院長交接典禮，原院長、醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院董事長黃達夫卸任院長，仍擔任董事長職務，並由原副院長褚乃銘接任院長一職。

和信醫院會後新聞稿表示，新任院長褚乃銘善於促進跨部門的溝通與合作，領導風格柔韌並行，行政歷練完整。

黃達夫表示，董事會希冀褚乃銘不忘和信醫院是台灣癌症醫療的先驅，也是台灣癌症照護品質的標竿團隊，期許在腫瘤專業領域繼續帶領和信醫院發揮影響力，大力推進提升台灣癌症醫療品質的使命，進而在台灣的癌症防治工作擔任重要角色，為台灣的癌症病人爭取更高的癌症存活率，減少台灣癌症的發生率。

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褚乃銘表示，他將會繼續深化黃達夫領導和信治癌中心醫院35年來尊重病人生命，以病人福祉為依歸的信念和核心價值，持續發展「以癌症為專長的教學醫院」、「提供全人、全家、全程、全方位團隊整合的癌症醫療及健康促進」、「培訓卓越的專科醫師與醫事、行政人員」，及「專注於癌症臨床、基礎及相關科學的研究」等4大使命。

根據和信醫院資料，褚乃銘在美國密蘇里州聖路克醫院接受內科住院醫師訓練後，於1993年至1996年擔任佛羅里達大學附設醫院血液腫瘤科研究醫師，1996年回到台灣即加入和信治癌中心醫院（當時的孫逸仙治癌中心醫院），深耕腫瘤內科專業，不僅臨床經驗豐富且多年擔任肺癌多科整合團隊召集人。（編輯：陳政偉）1131101