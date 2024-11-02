Ingress擴增實境遊戲 台南開戰

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（中央社記者張榮祥台南2日電）睽違8年，南市觀旅遊局與Niantic,Inc.再度攜手合作，Ingress擴增實境遊戲「Erased Memories Tainan」今天在台南開戰，臺南是今年第4季全球唯一戰場。

經過下午大戰，晚間在台南大學中山體育館舉行「After Party」，台南市長黃偉哲成為新手探員，受現場玩家歡迎紛紛合影。黃偉哲現場宣布明日早上9時將提供100份台南包子給玩家，排隊領取送完為止。

黃偉哲致詞感謝Niantic團隊選擇台南作為活動主場地，以及台南大學提供優質場地，歡迎來自國內外上千名Ingress玩家齊聚台南。透過活動讓玩家們深刻體驗台南融合歷史古蹟、美食小吃獨特魅力，希望未來攜手Ingress公司讓更多人來到台南。

Niantic Ingress遊戲製作人梁曉彤(Hilda)準備紀念幣贈送黃偉哲，黃偉哲也準備「台南400」特色伴手禮致贈遊戲方代表、玩家代表，現場也準備台南在地店家特色蜜餞及茶飲，讓參與After Party玩家們感受台南熱情。

梁曉彤表示，台南市政府非常勇於嘗試各種新活動，8年前在還沒有人知道手機定位能玩出遊戲時，就已跟Ingress合作大戰。也感謝市府團隊為Ingress大戰當東道主，提供多方協助。

南市府新聞稿表示，依Ingress與雙方陣營估算，參加這次戰役總人數達千人，包含來自日本、德國、香港、馬來西亞等地玩家。透過市府與Ingress合作，不僅吸引國外及其他縣市玩家來台南住宿與消費，增進國際交流，也讓更多人認識台南。

明天的「Mission Day」將台南37個行政區特色美食規劃42個任務，都是市府推薦地道美食和在地景點，都將出現在Ingress遊戲任務中，讓來自世界各地玩家在玩遊戲同時，順道多享用各區特色美食。

觀旅局長林國華表示，昨晚熱身解謎活動「Intel Ops」吸引許多玩家前往安平區，在與活動合作的「問路店」內積極解謎，獲取提示卡及虛擬成就勳章。今天的「Erased Memories 台南大戰」下午2時開戰，中西區、南區隨處可見兩大陣營玩家穿梭其中，身穿各自代表顏色服裝，為團隊奮戰，場面十分熱。

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此外，明天「Mission Day」活動，Ingress玩家要在下午5時30分前完成6項任務，即可到活動主會場台南大學中山體育館兌換2024年限定實體勳章，觀旅局特別加碼提供2016年復刻版勳章，數量有限，送完為止。

觀旅局為歡迎來自全球Ingress玩家，有台南民宿、旅館及觀光工廠等13家業者提供專屬優惠，玩家於優惠期間10月31日至11月10日）前往這些店家，出示「Ingress」APP遊戲畫面，即享有優惠，詳細優惠店家及內容參閱活動資訊網站。（編輯：孫承武）1131102