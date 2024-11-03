東北季風影響早晚涼 4至6日基隆北海岸防大雨

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）中央氣象署預報，今天各地早晚稍涼，中南部中午前後稍悶熱，明天東北季風再增強，北部及東北部天氣較涼，明晚至6日，基隆北海岸、東北部及大台北山區可能有大雨。

氣象署說，今天東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，各地早晚稍涼，中部以北、東北部及金門、馬祖低溫約攝氏21、22度，其他地區23、24度，白天馬祖仍偏涼，高溫約22度，北部、宜花及澎湖、金門較舒適，高溫約25至27度，其他地區中午前後稍微悶熱，高溫可達29至31度。

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氣象署預報，明天起東北季風再增強、5至7日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東南部地區有零星短暫雨，4至6日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象署說，8日東北季風會稍減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，各地早晚天氣仍稍涼；基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；9日基隆北海岸、大北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：方沛清）1131103