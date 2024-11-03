亞洲藥學會年會閉幕秀 台灣藥師文化軟實力奪冠

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）2024年亞洲藥學會年會在韓國首爾舉行，昨晚舉辦閉幕晚宴，來自台灣的藥師結合傳統服飾與音樂，獲各國藥師一致肯定，成功奪下表演冠軍，展現文化軟實力，台灣印象深植國際。

亞洲藥學會（FAPA）年會去年在台灣主辦，今年移師韓國首爾，中華民國藥師公會全聯會理事長黃金舜率領253名台灣藥師參加，展現台灣在國際藥學界的重要地位。黃金舜透過新聞稿指出，台灣因特殊國際情勢，能參與如此盛大的國際場合實屬難得。

除了藥事領域交流，黃金舜說，文化外交也是藥師公會全聯會十分重視的部分，藉由展現台灣的文化軟實力，讓世界看見台灣，今年閉幕晚宴以「只見青綠、人間煙火情」為主題，透過花仙子下凡意象，呈現跨越古今的美感與人間煙火情，再次展現台灣意象。

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黃金舜說，此次精彩表演融合台灣的傳統服飾與音樂，成功奪得閉幕晚宴表演冠軍，為2024年亞洲藥學會年會畫上完美句點，充分展現台灣文化的國際影響力，讓「台灣印象」深植國際社群。

黃金舜回憶，過去幾年台灣藥師團隊在亞洲藥學會年會上都有亮眼表現，2022年馬來西亞峰會，以「內山姑娘要出嫁」和「妳是我的花朵」等特色歌曲編舞，令各國藥師印象深刻；台灣2023年作為東道主，則以「三太子」裝扮展現宗教與藝術內涵。（編輯：張雅淨）1131103