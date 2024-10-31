亞洲藥學會首爾登場 台灣藥師王文甫獲終身成就獎

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（中央社記者沈佩瑤台北31日電）2024年亞洲藥學會（FAPA）年會今天在南韓開幕，中華民國藥師公會全聯會顧問、FAPA前會長王文甫推動亞洲藥學發展、積極為台灣發聲，獲頒終身成就獎，是FAPA成立60年來台灣第2名得主。

亞洲藥學會（FAPA）年會去年在台灣主辦，今年移師南韓首爾，中華民國藥師公會全聯會發布新聞稿表示，藥師公會全聯會理事長黃金舜率領253名台灣藥師參加，展現台灣在國際藥學界的重要地位，今天開幕儀式上，國旗高高飄揚，象徵台灣對全球藥學的貢獻與影響力。

年會中特別表揚對藥學界做出卓越貢獻的專業人士，繼黃金舜去年榮獲終身成就獎，為FAPA成立60年來首名獲此殊榮的台灣人，今年由藥師公會全聯會顧問王文甫接棒成第2名台灣獲獎者，表彰他在推動亞洲藥學發展方面的傑出貢獻。

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王文甫是台灣首個本土連鎖藥局品牌「躍獅藥局」的共同創辦人之一，在他擔任總經理期間，引進日本藥歷制度，並舉辦各類講座，帶來不少創新。曾擔任FAPA幹部近30年時間，積極推動國際間用藥品質提升、促進各國實施醫藥分業、提升藥師專業技能等，這些努力不僅提升台灣的國際知名度，也贏得各界好評，因此榮獲國際醫療衛生促進協會第7屆國際醫療典範獎個人獎。

黃金舜表示，此次年會不僅是藥學界的盛會，更是促進國際交流與合作的重要平台，台灣的參與進一步提升了國際能見度與影響力，期望未來能持續推動藥學領域的進步與發展。（編輯：陳清芳）1131031