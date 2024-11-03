颱風康芮釀97萬戶停電 台電：已復電逾99%

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（中央社記者曾智怡台北3日電）台電今天表示，颱風康芮造成全台逾97萬戶曾停電，為近年最多；公司汲取過往颱風跨區調配人力經驗，並持續增派人力支援搶修困難地區，已復電超過99%用戶，相較過往規模相當的颱風，停電時間顯著縮短。

台電透過新聞稿指出，截至今天下午3時，颱風造成全台曾停電戶數97萬3506戶，其中96萬5342戶已修復，已復電逾9成9，剩餘8164戶尚未復電，主要集中在花東地區及部分縣市山區，台電全力搶修中，包括花蓮縣2065戶、新北市1591戶、台中市1400戶、桃園市1208戶、台東縣998戶及南投縣848戶等。

台電說明，受颱風康芮影響，大型樹木、電桿倒斷嚴重，等待道路搶通不僅延長整體搶修時間，清除倒樹、重新建桿的作業也相當耗時，以一個工班（5至6人）的工作量，一天拉設2座電桿已十分快速。

台電進一步說，若搶修車輛等重機具因道路中斷而無法進場維修，對復電期程的影響更甚；「台電同仁挺進山區搶修時，往往須以人力徒步進入，拚的就是要更快一步為民來電」。

台電表示，市區民生用電大多已完成復電，地方政府持續恢復市容，然而山區因用戶分布幅員遼闊，有時一條2、3公里的線路僅有2、3名用戶，使清零作業變得極端嚴峻，最後10戶的復電工作量甚至比平時復電1萬戶還要龐大。

台電強調，團隊不畏艱難連夜趕工，但部分山區及偏遠地區因道路無法搶通，仍需時間等候復電，尚請民眾予以體諒和包容。（編輯：楊蘭軒）1131103