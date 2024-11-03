台北國際旅展11/4祭優惠 寒假出遊第2人最高省1萬

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）明天是2024ITF台北國際旅展最後1天，業者紛紛祭出加碼優惠，新春、寒假出遊，第2人最高省新台幣1萬元。

台灣觀光協會發布新聞稿指出，今天旅展第3天，入場人數突破12萬人次，較去年同期成長10.1%，飯店、旅行社買氣持續熱絡，晶華國際酒店集團、老爺酒店集團、寒舍集團，都已連3天衝出千萬元業績；可樂旅遊3天來現場累積銷售已破億元，東南旅遊今天銷售較去年成長3成，雄獅旅遊業績也持續衝高。

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為迎接最後一天展期，業者紛紛祭出加碼優惠，第2人減3000元到1萬元；例如，喜鴻旅遊推出寒假過年漫遊荷比法9萬3800元起，第2人減1萬元；五福旅遊推出新春宿霧5日4萬9888元起，第2人減1萬元。

全台各地飯店餐券、住宿泡湯券，明天都有更大優惠，礁溪福朋喜來登雙人溫泉住宿下殺2.8折，只要3888元；慕軒飯店中午12時、下午4時推出限時1小時快閃優惠，購買5張海陸總匯雙人套餐券，贈價值1280元餐飲通用券2張；六福萬怡敘日全日餐廳午晚餐券買10送3，1張平均923元；宜蘭力麗威斯汀度假酒店露天風呂泡湯券原價1500元，旅展價699元，還享買10送1優惠。（編輯：李淑華）1131103