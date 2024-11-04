長榮航勤新制服揮別淺綠色調 深灰搭莫蘭迪橄欖綠

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（中央社記者余曉涵台北4日電）長榮航勤今天發表新制服，揮別過去的淺綠色調，改以深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠進行色塊拼接，並結合作業面、功能性與舒適性3大面向為設計主軸。

長榮航勤發布新聞稿表示，為了更貼近員工們工作上的實際需求，這次新制服在設計前，耗時近1年的規劃與討論，全面蒐集公司近1500名員工的意見反饋，並將多數員工對於布料材質的選擇及彈性等訴求納入設計中，新款制服採用多數員工選出的Polo衫及大學T恤進行搭配，將安全活力及低調時尚的元素融入設計當中。

長榮航勤表示，新款制服主要色系採用深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠，巧妙融入反光條，確保人員的機坪作業安全，材質選用上更符合地勤人員工作的實際需求，不僅具備良好伸縮彈性，更有吸濕快乾以及高透氣性等機能，提高員工於作業中的舒適性。

長榮航勤說，夏季制服採用含棉量較高的混紡材質，具備吸汗效果佳且好整理的特性，冬季制服使用保暖度較佳的全聚酯纖維布料，工作褲則採多功能口袋褲設計，搭配彈性纖維布料，提供多達6個口袋與2個掛勾的設計。

長榮航勤指出，全新改版的官方網站也同步上線，網站的改版展現長榮航勤創新活力的形象，也提升用戶的使用體驗及加強品牌印象。（編輯：管中維）1131104