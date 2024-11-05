SRF管理辦法草案預告 最快2024年底上路

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（中央社記者張雄風台北5日電）環境部今年中進行全台SRF體檢，精進管理措施，今天預告管理辦法草案。未來若業者違規遭廢止運作許可，3年內不得再重新申請再利用相關作業；管理辦法最快年底上路。

環境部預告「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」草案，強化固體再生燃料（Solid Recovered Fuel, SRF）料源管理、製造規範、使用管理及申報監控等面向。

環境部今年中針對全國49家製造廠及17家使用廠啟動SRF營運體檢輔導作業，就輔導過程發現問題研議精進管理措施，並納入草案中。

環境部資源循環署副署長林健三告訴中央社記者，過去可能在SRF未依規定採樣、檢測分析或不符合品質標準，僅有行政罰鍰新台幣6000元，此次預告草案中，除了保留罰鍰外，新增若未能限期改善，遭地方政府廢止運作或使用許可，於3年內不得再重新申請再利用相關作業。

林健三指出，草案並要求建立第三方驗證制度，規範再利用者取得第三方驗證通過後，即可先行販售SRF，或待取得檢測合格證明文件後，始得販售。認證相關辦法後續將會另外公告。

林健三強調，就算經過驗證，環境部與地方政府仍會不定時稽查，若就目前製造及使用家數來評估，「稽查頻率不會太低」。

林健三說，草案要求目視不得含有廢塑膠以外雜質；業者必須設置閉路電視錄影監視系統，並提供給主管機關能遠端查看，確認料源品質。

此外，草案明訂規範產源事業應逐筆申報廢棄物流向，再利用者應每日記錄並於次月申報使用、產出、貯存等情形並交代流向、數量。

林健三提到，草案預告期為30天，預告期滿將會進行法制作業，最快今年底公告施行。（編輯：管中維）1131105