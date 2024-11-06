76歲婦體重遽降呼吸困難 醫師：罹罕見心臟腫瘤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中6日電）中國醫藥大學附設醫院心臟外科今天表示，1名76歲婦人半年來體重急遽下降且有呼吸困難情形，前來檢查發現罹患罕見的心臟惡性軟組織肉瘤，導致出現心悸、胸悶、呼吸困難。

中國醫藥大學附設醫院今天召開記者會，由心臟外科醫師吳佳穎與質子醫學中心院長趙坤山說明，有關心臟惡性腫瘤的症狀及治療過程。

吳佳穎表示，這名患者於7月間前來求診，檢查後發現心臟長出約6公分的腫瘤，由於腫瘤已嚴重影響患者的血液循環，導致出現心悸、胸悶、呼吸困難等症狀，手術後診斷結果顯示，患者罹患一種非常罕見的心臟惡性軟組織肉瘤。

吳佳穎指出，心臟腫瘤盛行率約在萬分之1，惡性率是1/4，心臟惡性軟組織肉瘤早期大多無明顯症狀，到晚期可能會出現胸痛、呼吸急促、心悸、心跳不規則或腿部、腹部水腫等情形，這也使得心臟腫瘤治療極具挑戰性。

由於腫瘤位置特殊，手術無法完全切除，家人擔心傳統化學治療及放射線治療副作用會讓患者的身體無法負荷。在趙坤山與醫療團隊的評估建議下，接受7月才正式啟用的中部首座質子治療中心，以全球最新的質子設備進行治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

趙坤山說明，團隊運用質子治療適用位於敏感區域或靠近重要器官腫瘤的優勢，精準治療心臟腫瘤，在治療過程中，院內質子治療團隊每天監測及追蹤照射過程反應及副作用，在醫療團隊專業照護及陪伴下，患者於門診接受每天30分鐘的治療，無需住院，在大約1.5個月時間順利的完成30次的質子治療。

患者治療後表示，原本擔心自己的年紀大，身體無法承受這些癌症治療，沒想到治療期間，幾乎沒有不舒服症狀，她很感謝趙坤山及醫療團隊，讓她有信心、有勇氣面對癌症，重獲新生。（編輯：李淑華）1131106