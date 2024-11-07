嘉義2歲男童語言發展遲緩 經2年治療表達能力已正常

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義4歲侯姓男童2歲時僅能說出「爸爸」、「媽媽」，經嘉義長庚醫院安排語言治療課程，如今能主動進行日常對話，口語表達能力已達同齡小朋友水平，讓父母放心許多。

嘉義長庚醫院今天發布新聞稿表示，口語表達遲緩的侯姓男童經復健科2年治療，表達能力已達同齡小朋友水平，顯示孩子發展遲緩時早期療育重要性。

嘉義長庚醫院復健科醫師許宏志說，侯小弟弟在2歲多時，僅能說出「爸爸」、「媽媽」，大部分時間都以動作與父母溝通，幾乎不開口說話。

嘉義長庚醫院兒童發展評估門診評估後，確診侯小弟弟在語言發展及表達上有明顯落後，隨即安排早期療育聯合評估，並展開語言治療課程。

經4個月語言表達訓練，侯小弟弟從最初僅能說出4至5字的簡單句型，進步到可講出超過7個字的完整句子，並能主動進行日常對話；治療2年後，侯小弟弟口語表達能力已達同齡小朋友水平。

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許宏志表示，早期療育目的是幫助發展遲緩或有發展遲緩風險的孩子早日克服障礙，追趕正常發育進度，減少未來生活中遇到的挑戰。

嘉義長庚醫院指出，透過兒童發展評估門診，集合復健科、小兒神經科、精神科，以及語言、職能、物理治療師，還有臨床心理師與社工師等專業團隊，針對每個孩子需求，量身打造個別化療育計畫，透過單一窗口安排評估並提供後續療程，讓治療更為全面且順暢。（編輯：陳仁華）1131107