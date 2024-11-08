衛福部推中醫直接到府 居家照護累計收案2.8萬人

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）中醫講求望、聞、問、切，過去多是病人上門，衛福部民國109年起辦理「建立中醫社區健康照護網絡計畫」，中醫直接到府提供失能等民眾服務，居家醫療照護累計收案2.8萬人。

「居家照護不是放棄希望，而是賦能。」衛生福利部中醫藥司長蘇奕彰今天在計畫成果發表會上指出，在急性期過後，考慮到醫院量能有限，患者通常就會出院改採居家照護模式，為了提供失能或生病就醫不便民眾居家醫療或社區醫療服務，從109年起推動「建立中醫社區健康照護網絡計畫」。

蘇奕彰說，這項計畫採健保6分區方式，建立中醫社區（居家）醫療及健康照護網絡，發展在地常見病症的中醫社區（含預防醫學）、居家醫療照護及長期照顧服務模式，鼓勵中醫師至病人住家或照護機構提供以病人為中心的全人照護。

不光是偏鄉，蘇奕彰強調，就算是住在都會區的行動不便患者或高齡長者，出門看醫生也不見得比較方便，而計畫介入治療病症包含失智症、中風、腦外傷、外傷性腦出血、脊髓損傷、惡性腫瘤，至今提供社區醫療照護超過23萬人次，居家醫療照護近2.8萬人及長照機構照護約9.6萬人。

屏東縣中醫師公會理事長陳啓禎簡報提到1名個案為當時年僅7歲小男童，某天在學校突然頭痛，接著昏迷送醫，檢查發現腦出血現象，但患者本身沒有腦血管異常，也不是外傷因素，因為年紀還小，慢性病的可能性也不大，斷層檢查也不是腦血管瘤異常。

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小男童經歷3次開刀、住院3個月，陳啓禎回想男童出院時仍得要戴著鼻胃管、氣切管和導尿管，且只能癱在床上，數度嘆氣說「實在令人不捨」，畢竟孩子的未來還長，加上一直躺著產生的醫療成本更大，如感染等問題，家長積極尋求希望，經中醫介入治療，半年後已能重返校園。

義大癌治療醫院中醫部醫師陳冠佐說，除中醫相關計畫外，健保本就有提供居家醫療服務，以他所任職的醫院來說，收案主要來自3大管道轉介：居家護理所、長照機構發覺社區中失能病人、醫院出院服務小組，這些占8成以上。（編輯：管中維）1131108