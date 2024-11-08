補關鍵營養素解失眠苦 藥師：喝酒恐睡更差

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）明明很累卻睡不著，部分民眾靠安眠藥強制「關機」，吃多又怕成癮。藥師建議，除了減輕壓力調整作息，可補充鎂、GABA等關鍵營養素，千萬別飲酒助眠，恐中斷睡眠，反而睡更差。

執業診所藥師李昱興今天透過新聞稿指出，失眠的成因多樣，包括生活壓力、作息混亂、荷爾蒙變化，甚至睡前滑手機和藥物的影響都可能導致睡眠障礙，而失眠大致分為3種情況，入睡困難、淺眠或睡眠中斷、早醒且睡不飽。

李昱興說，許多人會選擇服用安眠藥強行「關機」，但長期依賴可能引發白天嗜睡、記憶力下降、腸胃不適等副作用，甚至有成癮風險，且多種藥物混用易引發交互作用。此外，長期睡眠不佳也會提高代謝性疾病風險，例如血壓高、血脂高、血糖高等「三高」問題，並增加心血管疾病機率。

他建議理想的改善睡眠方案，從減輕壓力、改善睡眠環境、調整飲食和適度運動等多管齊下，避免晚上攝取咖啡、可樂與茶等含咖啡因食物，同時可適時食用助眠保健品輔助。

「不建議以酒精作為助眠手段！」李昱興強調，因其代謝產物反而會引發睡眠中斷，影響睡眠品質。

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李昱興整理4大助眠成分，首先是鎂，這是血清素製造和褪黑激素合成的重要輔酶，適量補充能延長睡眠時間，顯著提升睡眠品質，再來還有番紅花萃取物、南非醉茄及GABA，另外如維生素B6、 B12、鈣、維生素E、色胺酸及芝麻素等成分對改善睡眠也有輔助效果，可考慮含多種有效成分的複方保健食品，能更加全面助眠。

李昱興提醒，選購時，應注意選擇有認證的廠商，確保有效成分充足且產品具有安全報告，再加上飲食、生活作息與環境的調整，有望逐步改善睡眠，實現一覺好眠。（編輯：管中維）1131108