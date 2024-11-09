為野生動物而走遊行 動團籲勿狹隘製造浪犬對立

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）為野生動物而走行動聯盟明天舉辦為野生動物而走遊行，台灣動物共生聯盟今天說，威脅野生動物存續包含棲地破壞、路殺等，不應刻意狹隘擴大針對非真正威脅的遊蕩犬。

為野生動物而走行動聯盟發起「2024第二屆為野生動物而走遊行」，明天在立法院群賢樓旁舉行，遊行活動提出精進遊蕩犬貓管理與減量、強化生態熱區遊蕩犬隻管理計畫並擴大範圍以及提升國民對野生動物保育與伴侶動物福祉的認識，將犬貓列入課綱外來入侵種案例。

不過，該遊行引起其他動保團體不滿，台灣動物共生聯盟今天發布新聞稿，要求遊行團體正視野生動物真正威脅與困境，不要以浪犬代罪替死。

台灣動物共生聯盟表示，遊行訴求名為「為野生動物而走」，卻不願面對威脅野生動物存續的真正主要困境，包含棲地破壞、路殺威脅、殘忍陷阱等，反而刻意狹隘地擴大針對非真正威脅的遊蕩犬、提出無助於改善野生動物福祉的訴求，既然為野生動物遊行卻漠不關心真正急迫威脅野生動物的問題，令人匪夷所思。

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台灣動物共生聯盟強調，野生動物面臨的最嚴峻迫切問題並非遊蕩犬，且實施零撲殺政策後，遊蕩犬數量是有效控制的，要控制並減少流浪犬數量，餵食為抓紮的必要手段，若將餵食一律貼上污名化標籤，甚至主張「餵食遊蕩犬貓＝飼主」，將使抓紮工作無法進行、增加流浪動物繁殖速度。

台灣動物共生聯盟也說，流浪動物源頭是棄養及放養未絕育犬貓，唯有確實落實絕育及晶片寵登，才能根本從源頭杜絕流浪動物，「野保動保之爭」其實並不存在，沒有誰忍心看到野生動物受到傷害。流浪動物與野生動物共生共存，是真正關心動物人們共同的願望。（編輯：李亨山）1131109