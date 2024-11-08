2024為野生動物而走遊行 11/10立院旁登場提3訴求

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（中央社記者范正祥台北8日電）為野生動物而走行動聯盟發起「2024第二屆為野生動物而走遊行」，預計10日在立法院群賢樓旁舉行。遊行總召吳奕達今天表示，此次遊行活動將提出精進遊蕩犬貓管理與減量等3訴求，民進黨立委洪申翰、張雅琳等人將到場參與，共同呼籲社會關注遊蕩犬貓問題，維護台灣生態永續。

野保團體「為野生動物而走行動聯盟」上午在立法院召開遊行活動行前記者會，說明3點訴求，包含一、「精進遊蕩犬貓管理與減量」，呼籲釐清飼主定義，落實野外調查，重新評估誘捕、絕育、放回原地（Trap Neuter Return，縮寫：TNR）策略，保護區犬貓禁餵及移置等。

二、「強化生態熱區遊蕩犬隻管理計畫並擴大範圍」，達到生態熱區要無犬，熱區禁餵要實質。 三、「提升國民對野生動物保育與伴侶動物福祉的認識，將犬貓列入課綱外來入侵種案例」，呼籲犬貓案例列課綱，動保教材應全面。

聯盟指出，去年首次舉辦「2023第一屆為野生動物而走遊行」，吸引約4000人到場，響應「野生動物正告急，犬貓有家不遊蕩」，重視外來入侵種家犬、家貓和野生動物的衝突。今年度的遊行擴大舉行，將有多位講者到場參與，短講內容涵蓋野生動物保育與動物保護，現場也會有25個團體組成的市集，另有規劃展覽區，幫助參觀民眾了解議題。

去年為野生動物而走遊行總召李宗宸今天共同出席記者會表示，聯盟致力傳遞保育價值及推動政策改變，今年度有必要持續與擴大行動，一些目標希望能夠繼續努力達成。

聯盟表示，連續2年發起遊行活動，希望凝聚社會共識，後續的修法、教育、執行等工作才能夠順利推行，幫助台灣邁向更永續的未來。（編輯：張均懋）1131108