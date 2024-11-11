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迎風面局部短暫雨 東北部山區雨勢大

2024/11/11 07:59
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（中央社台北11日電）中央氣象署指出，今天東北季風增強，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較為明顯，東北部山區有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署表示，東南部及恆春半島也偶有零星降雨，新竹以南及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；早晚天氣偏涼，台灣各地及澎湖、金門低溫約攝氏21到23度，白天北部、東北部、東部及澎湖、金門仍稍有涼意，高溫25至27度，其他地區29至31度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物以免受涼，至於馬祖整天氣溫約21、22度。

氣象署觀測，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全；今晨雲林至台南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

氣象署表示，第23號颱風「桔梗」，清晨2時位於鵝鑾鼻南南東方740公里海面上，朝西北西轉西北方向前進，今天會通過呂宋島，週二、週三進入南海，直接影響台灣機率低，不過其外圍雲系週二至週三清晨會讓台灣附近水氣增多；至於關島南方海面的熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，向西北西方向移動，短期內對台灣天氣沒有影響，後續動向不確定性大，請留意最新天氣預報。

氣象署說，位於南海的第22號颱風「銀杏」，未來朝越南移動，而位於關島東北東方海面的第24號颱風「萬宜」，未來移動到關島附近後將減弱為熱帶性低氣壓，這2個颱風對台灣天氣都沒有影響。（編輯：方沛清）1131111

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