42歲文創家無不良習慣 突患肺腺癌合併腦轉移

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）42歲小寧和丈夫經營文創事業，是忙於事業的雙薪頂客，幾乎不下廚，也沒有抽菸喝酒或應酬熬夜的習慣，今年突然頭痛、嘴角莫名抽搐，就醫檢查才發現是第4期肺腺癌合併腦轉移。

小寧今天透過手寫信回憶得知罹癌當下，除害怕疾病，更怕1人生病拖垮全家人，但不想錯失現有最好治療方式跟治療黃金時期的她，和醫生討論後決定先自費使用第3代標靶藥物，超過3公分腫瘤縮小至3顆加總不到2公分，就像颱風眼一樣，原本扎實的腫瘤已變成「結構鬆散」狀態。

今年10月健保擴大給付上路，小寧改申請健保給付第3代標靶治療，病情控制穩定，腫瘤持續縮小中。衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天在記者會接下小寧的手寫信，他說，「這個政策需要很大的決心」，肺癌第3代標靶治療是健保單一藥品給付最高額，超過新台幣90億元。

肺癌是「發生人數最多、晚期確診比例最高、死亡率最高」的三冠癌王，健保肺腺癌第3代標靶健保擴增，晚期一線全面給付，橫跨第3B、3C、4期、EGFR基因突變，不限腦轉移，石崇良說，補足肺癌晚期治療最大缺口，有助於提升肺癌存活率及降低死亡率，持續致力與國際指引接軌。

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新竹台大分院長余忠仁說，即時使用適當藥物非常關鍵，國際指引將第3代標靶列肺癌晚期個案應使用，第1、2代標靶藥物僅是建議使用，台灣遲了歐美國家6年，「癌症還只看5年存活」，至今其他癌藥可能與歐美還差2、3年，呼籲加速讓台灣患者擁有和國際標準治療同步的健保選擇。

台灣肺癌學會理事羅永鴻表示，第3代標靶是各大國際治療指引建議的晚期一線治療首選，對於肺癌患者而言，即使腫瘤接受過手術切除，依然有不低的轉移風險，研究證實，第3代標靶副作用較少，可降低未來腦轉移可能性或提升腦轉移治療成效，有效延長整體存活期。（編輯：李亨山）1131111