在宅急症照護再升級 6萬名住院安寧共照個案適用

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）健保署在宅急症照護今年7月上路，至9月已收案498人，明年起將再升級，包含執行團隊擴增、護理假日加成給付、強化長照銜接，擴大適用6萬名住院安寧共照，盼落實回家善終。

台灣人口快速老化，2025年將邁入超高齡社會。衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天在台灣醫學週高峰論壇表示，雖然台灣目前人口年齡與美國、韓國相當，屬於相較年輕國家，但2050年之後，台灣會超越日本，成為世界上最老的國家，高齡勢必帶來失能等健康問題。

石崇良說，粗估2050年恐有超過百萬高齡失能人口需要被照顧，但能提供照顧的工作人口越來越少，將成為台灣社會最大挑戰，在宅照護將是解方之一，現行在宅急症照護試辦計畫對象為感染症，包含肺炎、尿路感染、軟組織感染等3類，截至9月已收案照護個案498人。

石崇良表示，在宅急症以75歲以上長者為主，尿路感染居多，這些個案過去在醫院接受同樣的治療至少需要住院10天以上，所有個案整體平均照護天數約5.6天，其中肺炎6.9天，尿路及軟組織感染約5天，逾9成可治療完成，無須再轉急診或住院，1成需送醫治療者以綠色通道入院。

石崇良說，明年將擴大適用對象，不僅急症失能個案可採用居家照護，不見得有失能狀況的安寧病人也會納入範圍，預計現行住院的6萬名以上安寧共照個案，可能是新制主要受惠對象，在家可執行疼痛控制等，目標是將8成個案留在居家。

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石崇良並提到，因今年預算受限，審查通過執行在宅急症團隊不多，預計明年度將重新徵求，擴大參與團隊；再者，由於在宅急症治療天數約為7天左右，勢必涵蓋到假日，考量到在宅護理人員不同於醫院輪班制，增加假日加成給付也是明年調整方向之一。

在宅急症升級方向還有強化在宅急症與長照資源的銜接，石崇良說，值得注意的是，現行在宅急症僅有2成完成長照連結，「甚至有聽說在宅急症僅5天就完成的個案，急症照護結束後長照資源都還沒進來」，需要加強銜接管道，包含整合巡診方案等。（編輯：管中維）1131110