114年春節離島航線 民航局：19日下午6時起開訂

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）114年春節有9天假期，交通部民航局今天宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供2618架次、共21萬946個座位數，19日下午6時起陸續開放訂位。

民航局提醒旅客，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，訂定的機位應於訂位日起（含訂位當日）3日內完成開票。

民航局發布新聞稿，明年春節假期自114年1月25日至2月2日共9天，1月24日至2月4日航空疏運期，共12天，以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

民航局統計，明年春節各航線運能，澎湖航線1386架次、10萬1496個座位數；金門航線1026架次、9萬5246個座位數；馬祖航線206架次、1萬4204個座位數，共計21萬946個座位數，後續將視訂位狀況規劃第2波加班機。

民航局說，為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於11月19日、20日及21日，下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。

另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票可免除5%營業稅，民航局建議多利用。

民航局說，這次春節假期，於尖峰時段114年1月24日至1月31日，台灣出發往離島方向，及114年1月30日至2月4日離島出發回台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制，使有限的空運資源獲更有效利用。（編輯：李亨山）1131111