本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強棒球賽台韓大戰明登場 林昱珉先發對上高永表
首頁 / 生活

苗縣首簽教師團體協約 鍾東錦見證盼創師生校3贏

2024/11/12 19:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣各級學校產業工會今天與縣立苑裡高中、照南國中及竹南國小3校簽訂縣內第1份「教師團體協約」，縣長鍾東錦參與見證，樂見教師勞動權益獲重視，盼開創師生校3贏局面。

簽署儀式下午在苗栗縣政府舉行，由苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成、苗栗縣立苑裡高中校長吳俊秀、照南國中校長湯秀琴、竹南國小校長陳韋旭完成協約簽署。

苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，依據團體協約法，學校工會會員逾教師人數1/2，工會就可以與學校協商。這次3所學校透過民主協商機制產生共識，共同討論出具體符合教師需求的協約內容，包括提供教師教學活動、教學評量及學生輔導管教的自主權，以及要求學校提供合格工作環境，明定由校方協助工會代收會員費等事項。

苗栗縣各級學校產業工會指出，工會自今年4月起，與3所學校提起團體協商，經過半年內部研議磋商，雙方同意20條團體協約草案內容並報縣府核備，今天完成簽署跨出歷史性的第一步，縣內教師勞動權益、工作價值獲得重視與保障。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

參與見證的苗栗縣長鍾東錦表示，老師們作育英才，為教育奉獻、付出青春，非常辛苦，教師工會提出來的意見，只要是合法、合情、合理，縣府樂於配合和協助，老師們可以透過工會向縣府傳達訊息，讓苗栗的教育往前邁進。

鍾東錦指出，教師團體協約的簽訂象徵開啟勞資雙方誠信協商平台，也代表縣府對於公部門勞資權益的重視，期盼開創教師、學校、學生3贏局面。（編輯：李錫璋）1131112

鍾東錦
苗縣13鄉鎮無公立托嬰中心 議員批資源不均財劃法修正草案完成初審 鍾東錦：應有政院版本
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：