高鐵連續3個週日再增班 15日起開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台灣高鐵公司今天宣布，因應年底表演活動較多且訂位情形踴躍，17日起連續3個週日晚間，再各增開1班1698北上車次，15日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿，高鐵於11月至12月每個週末實施短期增班，因應年底表演活動較多且訂位情形踴躍，再於連續3個週日，包括11月17日、24日及12月1日晚間，各增開1班1698北上車次，11月15日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵表示，再增班後，年底前每週末（週五至週日）皆有4班延後收班車次，包括：週五、週六開行的南下1269車次（隔日0時15分抵達左營）；週日開行的北上1336車次（隔日0時5分抵達南港）、1698車次（隔日0時30分抵達南港）。

台灣高鐵提醒旅客，上述延後收班車次僅提供11及12車為自由座車廂，並留意到站時間，預先安排到站後的交通接駁。

台灣高鐵統計，這次新增1698車次後，高鐵自11月1日至12月29日，總計加開276班次列車（南下122班，北上154班），以更充足的運能服務年底旅運需求。（編輯：管中維）1131113