交通部招商大會27日登場 商機2871億創新高

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）交通部今天表示，113年招商大會將於11月27日下午在台北凱達大飯店舉行，招商案件共62件，商機總金額再破歷史新高，達到新台幣2871億元。

交通部發布新聞稿，今年招商以「創新交通大建設，開拓商機登高峰」為主題，項目多元且豐富，整體案件共計62件，釋出可供民間投資及向民間採購的商機總金額再破歷史新高，達到2871億元。

交通部也選定6個重要亮點招商案，包括：台鐵台南車站城中樞紐開發計畫；屏東縣大鵬灣風景特定區（遊一區及遊艇港區）國際觀光遊憩設施BOT（或ROT）案、（遊二區）國際級休閒園區BOT案及（遊三區）國際觀光遊憩設施BOT案；基隆市威海營區BOT案、基隆市一德新村都市更新招商計畫案，這6案總投資金額達392.74億元。

交通部說，今年招商大會現場共設置14個攤位，提供面對面溝通互動場合，讓與會貴賓了解投資商案，建立聯繫管道，讓企業界與交通部的合作更緊密。

另外，中華電信也加入這次招商平台，並提供AI應用服務展示，希望藉由現場親身的實際互動，讓與會貴賓體驗AI應用，進而可將AI相關技術運用在基礎建設及服務效能提升上。（編輯：管中維）1131113