挽救低生育率 托盟籲普及公托、有薪彈性親職假

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）台灣深陷超低生育率長達21年，有效拉抬生育率為關鍵，民間團體今天發表「少子女化對策建言」，呼籲政府普及公共托育服務、設有薪彈性親職假等，才能留住女性勞動力。

托育及就業政策催生聯盟召開記者會，再度呼籲政府重視台灣超低生育率問題，並革除不利於女性就業與生育的「誤」策。

托育及就業政策催生聯盟指出，許多跨國實證研究顯示，有效拉抬生育率的關鍵作為是「支持女性平衡工作與家庭」，只有政府透過制度打破「男主外、女主內」的分工、支持「雙工作、雙育兒」，才能讓年輕人有意願養兒育女、解決少子化問題。

托盟指出，台灣政府卻反其道而行，持續以國家角度預設「育兒是女人的責任」，祭出荒謬不堪的少子女化「誤」策，包括發育兒津貼、延長育嬰留職停薪津貼、促進女性二度就業。

托盟發言人黃喬鈴指出，「育兒津貼」無法支應長期的育兒開銷，對女性就業與兒童成長皆不利，而延長育嬰留職停薪津貼政策，也忽略台灣育嬰假難用、難以回應有職家長育兒需求的困境，國際研究也顯示，要支持男性參與育兒，應該是應該是讓育嬰假請假單位縮小，可以用「日」或「小時」使用。

黃喬鈴也提到，政府說要促進女性二度就業，正凸顯政府欠缺友善育兒家庭的托育及就業支持、沒辦法支持女性就業不中斷，所以才需要「促進女性二度就業」。

黃喬鈴說，日前媒體報導，行政院政務委員陳時中提出每生1個寶寶就能每月領新台幣3萬元補助獎勵，但托盟認為這筆錢應對症下藥，改用於能夠有效促進「生育率與女性就業率雙高」的少子女化「對」策。

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黃喬鈴說，包含持續擴建0至12歲不中斷的普及公共托育服務、創設有薪彈性親職假，並透過這些托育對策與就業對策，最大化所需經費以支持家庭雙薪養育，並最小化「回歸家庭育兒」及「女性二度就業」預算，避免制度產生誤導女性離職育兒的作用。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，政府家庭育兒政策設計不佳，不管政府發多少津貼，都只是一個落入錢坑，政府不應該看到家長經濟負擔重就一直發錢，應該更深層思考各項領域出了什麼問題，跨部會的政策應以符合家庭育兒需求為考量。（編輯：管中維）1131114