原宿新地標出現「台灣遊樂場」 宣傳觀光魅力吸客

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（中央社記者戴雅真東京15日專電）日本原宿新地標、東急PLAZA原宿「原角（HARAKADO）」頂樓露台今天起舉辦「台灣遊樂場」活動，以霓虹燈招牌、燈籠等營造台灣夜市氣氛，現場還有地瓜球、養樂多綠茶等台灣味，民眾在品嚐的同時，還可諮詢台灣觀光情報。

交通部觀光署東京辦事處表示，受到日幣貶值、物價上漲等因素影響，日本整體海外旅遊目前回復約6成。依據觀光署最新統計資料，今年截至11月12日止，累計赴台國際旅客約649萬人次，已超過去年的648萬人次；其中日本旅客於10月底突破100萬人次，與去年同期相比成長近5成，第4季為國際旅客赴台旺季，日本旅客人數可望再創疫後新紀錄。

日本今年的新年假期將迎來史上最長的9連休（12月28日至2025年1月5日），根據日本大型旅行社HIS於11月14日公布資料，日本新年假期海外預約人數較去年成長25%。不過，由於匯率加上機票價格上漲，人均旅費平均上漲約2成。至於受日客青睞的海外10大人氣旅遊地，台北繼去年之後，再度蟬聯第2名。

觀光署抓緊日本海外旅遊成長腳步，於15日至17日於原宿「原角（HARAKADO）」6、7樓的頂樓露台區舉辦「台灣遊樂場」活動。

座落在表參道神宮前十字路口的HARAKADO於今年4月開幕後，就以摩登的外型成為原宿的新地標，尤其是頂樓露台區的開闊景色，更成為不少旅客的打卡點，即使在平日也人潮眾多，廣告效益絕佳。

為期3天的「台灣遊樂場」活動現場劃分為許多區域，入口設置「嗶嗶嗶嗶！台灣！」歡迎主題看板，歡迎旅客入場。現場追蹤觀光署IG，即可體驗巨型扭蛋機，獲得購物袋、方巾等原創小物。

此外，會場布置霓虹燈招牌、燈籠等，營造台灣夜市復古風拍照區；台灣廟宇區則有抽籤，介紹推薦台灣十多處景點；台灣食堂區則提供水果茶、養樂多綠茶、地瓜球、胡椒餅等輕食，讓日本民眾淺嚐台灣味之後，更想親自造訪台灣。

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造訪台灣多次，覺得台灣如同第二故鄉的日本國民男神妻夫木聰日前受邀擔任台灣觀光代言人，拍攝介紹「台北的台灣式早餐」、「南投日月潭的遊覽船」、「嘉義阿里山的製茶體驗」、「宜蘭縣的釣蝦」等4種體驗，將台灣特有「人情味」透過影片傳達給日本民眾。

廣告影片除了在原宿活動現場的大螢幕播放，從今天起也將陸續在日本各地露出，包括東京、富士、朝日、關西等各大電視台，以及澀谷八公口十字路口、澀谷地鐵站八公口剪票口、東京Metro、大阪Metro的主要車站內，還有表參道、道頓堀、札幌地下步道等車廂廣告，透過強力放送，將台灣景點魅力、多元文化、人民友善面及代言人魅力呈現給日本民眾，希望吸引更多日本旅客赴台觀光。（編輯：田瑞華）1131115