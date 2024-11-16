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開箱老照片》外星寶寶資源回收筒

2024/11/16 07:00
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環保署署長簡又新（左）示範垃圾分類執行情形。中央社記者郭日曉攝 78年11月16日
環保署署長簡又新（左）示範垃圾分類執行情形。中央社記者郭日曉攝 78年11月16日
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（中央社網站）1989年（民國78年）11月16日：行政院環境保護署署長簡又新贈送外星寶寶資源回收筒，台北市長吳伯雄代表接受。

為了推廣及落實垃圾分類的觀念，民國78年環保署透過財團法人惜福基金會，向荷蘭引進4種不同顏色的資源回收筒，回收不同性質的廢棄物。

環保署的「外星寶寶」計畫，由4個紅、黃、藍、綠可愛造型的大回收筒，分別對應塑膠瓶、鐵鋁罐、紙類及玻璃瓶，引發中小學生加入回收的熱潮，並辦理「外星寶寶」命名活動，吸引社會大眾關注。

但第一代外星寶寶因身長過高，投入口太小，許多市民將過大回收物投擲在外星寶寶四周，引來環境髒亂；第二代外星寶寶加大投入口，缺乏公德心的市民錯當垃圾桶用，逐漸喪失資源回收功能。

加上外星寶寶清潔管理不易，體積龐大容易阻礙交通，被部分環保團體批評不切實際，要求廢除。民國81年底，環保署決定將台北、高雄兩地1,475個外星寶寶資源回收筒全數撤離。

想看更多外星寶寶資源回收筒的照片，立即到中央社影像空間。1131116

外星寶寶垃圾資源回收筒啟用，民眾響應垃圾分類。中央社記者郭日曉攝 78年11月16日
外星寶寶垃圾資源回收筒啟用，民眾響應垃圾分類。中央社記者郭日曉攝 78年11月16日
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