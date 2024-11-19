李良雄外科教育中心揭牌 助力榮陽交成培訓基地

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（中央社記者許秩維台北19日電）雅氏學院—李良雄亞太外科教育紀念中心今天在陽明交大揭牌，未來榮陽交將成為亞太區神經外科解剖的培訓基地，希望為外科教育與醫療訓練貢獻更多力量。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，神經外科腦手術解剖教育課程在陽明交大與北榮舉辦已有16年歷史，由於會進口真的人體頭顱，讓神經外科醫師精進顱底手術技巧，每年皆有外籍醫師特地來台參與，也不乏國內醫師參與培訓。

陽明交大提到，這個成就吸引德國柏朗集團下的雅氏學院主動尋求合作，此學院是全球知名的外科醫事持續教育機構，雙方於2017年正式簽約，將北榮神經外科一系列的解剖實作培訓納入此學院官方亞太區神經外科教育課程。

感念已故前台北榮總院長李良雄在神經外科領域的卓越貢獻，各方人士慷慨捐贈，成立李良雄神經外科基金會，並透過基金會與雅氏學院的名義，共同捐助提升陽明交大醫學院現有的書田外科訓練中心設備。

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陽明交大表示，歷經年餘改建，今年雅氏學院的訓練課程已移至此地舉辦，並成功舉行12場動物手術工作坊及各項神經外科腦及顱底顯微手術，預計至明年上半年止，還會新增甲狀腺手術、腹腔鏡全體內腸吻合、脊椎顯微手術等訓練課程。

陽明交通大學醫學院院長王署君指出，書田外科訓練中心原本就是陽明交大醫學系學生訓練的場所，如今再加上雅氏學院—李良雄亞太外科教育紀念中心的成立，將讓陽明交大的外科教育更完善；透過此中心，榮陽交團隊不僅感念李良雄在神經外科領域的付出，也期待為亞太地區的外科教育與醫療訓練貢獻更多力量。（編輯：管中維）1131119