中國醫藥大學攜手京都大學 簽署合作協議加強研發

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）中國醫藥大學與日本京都大學今天簽署合作協議及京都大學全球研發中心揭幕儀式，雙方將加強兩校在癌症研究、轉譯醫學、幹細胞再生醫學和先進藥物研發等領域的合作。

中國醫藥大學與日本京都大學今天在中國醫藥大學水湳總校區簽署合作協議，並舉行京都大學全球研發中心揭幕儀式，這是京都大學在全球設立的第13個OSL（On-site Lab）實驗室。

京都大學校長湊長博指出，首次實際合作成立全球研發中心，落實兩間大學的緊密合作，共同探討人類生命相關議題，合作項目包括設定創新研究主題、建置高端研究室、互換研究學者、培育雙方研究人才、開發治療急重難症的新藥產品及啟動雙方國際臨床試驗。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，雙方合作全球研發中心，研發特色產品並互換師生，達成國際人才的培育，共創台日雙方在生醫界的合作成果，更推動全球生醫研究的進展。

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蔡長海指出，京都大學全球研發中心的設立及雙邊學術研討會的成功舉辦，不僅為兩校提供了強大的合作平台，也為國際醫學研究樹立了新的典範，雙方期盼能以此合作推動更多創新研究，為全球醫療健康事業做出實質貢獻。預期未來10年的實質合作將帶動台灣與日本在生醫領域的共同研發，有效改善病人存活及提升全人類的健康。

中醫大校院務發展委員會執行長鄭隆賓表示，這次成立的全球研發中心將專注3大領域研究，包括在癌症機轉與轉譯醫學的研究方面，雙方將成立「癌症生物聯合實驗室」；幹細胞再生醫學的研究方面，兩校將設立「再生醫學聯合實驗室」；針對目前無藥物治療的先進藥物研發，雙方將設置「先進醫藥研發聯合實驗室」。（編輯：李淑華）1131119

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