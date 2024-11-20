立委指地安事件略增 桃勤允諾安全至上

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（中央社記者余曉涵台北20日電）立委魯明哲今天指出，據統計導致航班延誤的原因第4名是地勤因素，今年同期的地安事件也較108年增加。對此，桃勤公司指出，會去了解相關原因外，也會以安全至上。

立法院交通委員會今天邀請交通部長陳世凱等人就「如何強化遭遇顯著危害天氣現象飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委魯明哲指出，112年桃機的準點率為75.71%，遜於鄰近的香港、日本成田等機場，根據數據統計，準點率減少1%約等於1000架次，因此顯示準點率還有很大的努力空間。

魯明哲指出，影響準點率的原因很多，包含來機晚到、飛航管制、班機調度跟地勤作業等，尤其地勤作業排行第4名，去年因地勤作業造成的延誤也較108年成長10.8%。

桃勤公司總經理蕭國智回應，這部分會進行了解原因，但地勤作業方面，原則上會根據航空公司提供的班機跟到離時間作業，如果班機因為飛航管制下，沒有明確訊息，人員就會在機邊等候，這種情況下因人力調度就有可能造成延誤。

魯明哲再提出跟108年相比，地安事件從7件增加到9件，雖然幅度不多，但是否有辦法避免。

蕭國智強調，針對安全問題內部都有開會檢討，並強調安全至上，不論任何原因或有時間壓力，都必須按照安全的SOP處理，會持續加強要求。另外，安全管理系統也會蒐集各式各樣的風險評估分析後，作為案例在訓練時教導員工。

另外，在人力支援上，蕭國智坦言，桃勤因為沒有與人力派遣公司簽署合約，因此目前無法像長榮航勤一樣，在突發的尖峰時段，請派遣公司調派臨時人員支援。

交通部長陳世凱指出，長勤做得到，桃勤也應該做得到，應該要學習長勤作法。（編輯：李亨山）1131120