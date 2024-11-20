南投推綠色餐飲 盼提供友善環境與永續性餐食

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣政府推動綠色餐飲，鼓勵業者提供友善環境、健康、永續性餐食，農業處表示，綠色餐飲已成為餐飲業重要趨勢，盼透過友善土地農產與創新餐飲模式，達到永續發展目標。

推動永續綠色餐飲，南投縣政府農業處今天舉行「南投農村新食力」成果發表會，全縣27家綠色餐飲業者、農業推廣團體、社區及熱愛綠色生活民眾齊聚分享，各餐廳主廚也上台走秀展示四季特色蔬食餐點，現場也頒發綠色餐飲主廚研習證書及宣讀6條「綠食宣言」。

綠色餐飲指南（Green Dining Guide，簡稱GDG）2019年發起「綠食宣言」運動，倡議「吃的每一口都是未來」，邀全台餐飲業者響應，宣言內容包含優先採用有機友善食材、優先採用當地當令食材、遵循永續生態及海洋原則、減少添加物使用、提供蔬食餐點選項、減少資源耗損與浪費。

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縣府農業處長蘇瑞祥出席記者會表示，今天活動不僅是成果展，更是綠色餐飲發展新起點，為推廣友善環境農業及飲食文化打下基礎，盼未來有更多在地夥伴投入綠色供應鏈。發表會除呈現南投豐富農產，更展現綠色餐飲在減少資源浪費、降低環境負擔的顯著成果。

蘇瑞祥說，透過農業部農村發展及水土保持署補助發展計畫，縣府攜手在地餐飲業者、農民，共同實踐從食材生產、採購、菜單設計、資源再利用等綠色餐飲，將繼續推動綠色餐飲產業發展，為民眾提供更健康、友善環境飲食選擇。（編輯：李錫璋）1131120