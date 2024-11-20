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勞動部公務員輕生案 卓榮泰鞠躬致歉：全案移送檢調追究責任
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中部環團批SRF草案太寬鬆 要求嚴防廠商更名換人頭

2024/11/20 16:09（11/20 16:41 更新）
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環境部SRF（固體再生燃料）管理辦法中區草案研商會，20、21日在國資圖舉行，中部環團在會前舉辦記者會，要求應嚴格控管，避免廠商更名、換人頭脫逃。中央社記者趙麗妍攝 113年11月20日
環境部SRF（固體再生燃料）管理辦法中區草案研商會，20、21日在國資圖舉行，中部環團在會前舉辦記者會，要求應嚴格控管，避免廠商更名、換人頭脫逃。中央社記者趙麗妍攝 113年11月20日
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）環境部SRF（固體再生燃料）管理辦法預計年底立法完成。中部環團批草案太寬鬆，用以廢轉能名義，美化燒垃圾本質，應有「郭再欽」條款，防不肖人士利用廠更名及換人頭。

環境部SRF（固體再生燃料）管理辦法中區草案研商會，今明2天在國資圖舉行，包括台中、彰化、南投30多家製造廠商，使用廠商、地方官員與環保團體出席。中部多個環團也在中部場會前舉行記者會。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，台中至少有4家SRF製造廠商、7家使用商，因不需環評或公開資訊，民眾不知道污染可能就在身邊；去年環團就揭露位於大里的一家SRF製造廠位於住家旁，廠區污染防治設備未做好，溢散煙塵，因此促成環境部正視SRF使用廠問題，經總體檢全台1/4不合格，必須立法管理。

她說，草案包括第4條、第18條和第19條，關於SRF再利用者有污染之虞、違反規定及未改善的話，中央主管機關「得」暫停其再利用等，規定太過佛心，條文均該改成「應」字，避免中央及地方主管機關怠惰包庇不作為。

許心欣指出，知名的學甲爐碴案，郭再欽的明祥馨公司假再利用、真掩埋爐碴，出事後同一地址再設立德鑫公司，換人頭當負責人，仍繼續從事爐碴再利用工作；條文形同虛設、自欺欺人，環團主張應有「郭再欽條款」，防不肖人士利用廠更名及換人頭。

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環團提到，SRF燃料本身就不是均質狀態，每批品質組成有差異，應規定每月逐批採樣，在混樣前先以XRF初篩重金屬含量，判斷均質化情況，避免有樣品重金屬含量較高卻在混樣過程遭稀釋降低，造成沒超標，每批SRF都合格沒問題。

無黨籍彰化縣議員吳韋達表示，彰化溪州焚化爐每天燒900噸垃圾，有20幾MW發電，只要是焚化爐就需環評，專燒事業廢棄物製成SRF的電廠，卻因規模都在50MW以下，通通免環評，非常不合理。（編輯：陳仁華）1131120

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