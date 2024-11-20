議員指淡海輕軌提速無感 新北：12/15可達時速60公里

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（中央社記者高華謙新北20日電）新北市議員鄭宇恩說，捷運局日前說淡海輕軌會在淡金北新站至新市一路站間提速，民眾搭車卻無感。捷運公司說，正進行載客耐久性測試，估12月15日後可提速至時速60公里。

民進黨新北市議員鄭宇恩今天說，過去淡海輕軌淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）間受限轉轍器型式，限速僅10公里，新北捷運局11月15日發布新聞稿稱，自今年6月完成軟硬體調整，解除原本時速10公里限制，對乘客來說這就是測試完成，未來搭車能感受到時速60公里。

鄭宇恩表示，她這幾天不斷收到民眾反映，輕軌都按原速行駛，與媒體及社群大肆宣傳感受差距甚大，甚至有民眾認為遭詐騙，讓乘客對新北捷運信任大打折扣。

鄭宇恩說，此外，根據新北捷運公司官方網站，淡海輕軌營運重疊區（紅樹林站-濱海沙崙站）班距尖峰5至7分鐘1班、離峰10分鐘1班；非重疊區（崁頂站-淡海新市鎮站及淡水漁人碼頭站-台北海洋大學站）班距尖峰6至12分鐘、離峰20分鐘；但民眾發現若錯過崁頂站上午7時57分班次，下一班得等21分鐘、到上午8時18分才有車。這也讓民眾認為新北捷說一套做一套。

新北捷運公司說，新北捷運局先前委託專業技術團隊完成鎖固裝置及應答器調整後，已於10月19日及11月9日完成無載客提速測試，並於11月11日完成第三方獨立驗證報告。

捷運公司表示，為驗證鎖固裝置穩定性以確保系統安全，新北捷運公司接手依測試計畫，分階段進行由時速10公里逐步提速至60公里的載客耐久性測試。

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捷運公司說，11月15日至19日進行首階段的時速10公里測試，11月20日已啟動第2階段時速25公里驗證，後續第3及第4階段將逐步提速至40公里及60公里，目前驗證狀況正常，預計12月15日完成全速耐久性測試，如確認安全無虞，將提前公布新版時刻表。

捷運公司說，為便利民眾轉捷運淡水線，淡海輕軌早尖峰時段是以上午7時至8時30分列車抵達紅樹林站（V01）為計算基礎，非崁頂站發車時間，時刻表已詳列各站發車時間，新北捷運公司也會在這次時刻表改版一併檢討早尖峰運量需求，平衡運能與運量需求。（編輯：李錫璋）1131120