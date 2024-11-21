北市11/22起7天釋出13種平價蔬菜 緩和價格波動

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市市場處今天表示，近日受多起颱風影響，導致中彰南投主要產區蔬果產量災損，市場蔬果平均價格仍為高價，從22日至28日在大台北超市釋出13種平價蔬菜，屆時歡迎選購。

市場處發布新聞資料指出，近期連續受到颱風「山陀兒」、颱風「康芮」、颱風「玉兔」帶來豐沛雨量及強烈風勢影響，造成台中、彰化、南投等蔬菜主要產區的蔬果產量有災損。

此外，因蔬菜產區正值各菜種交接期，導致市場除短期葉菜類到貨量略微充足，例如絲瓜、苦瓜、彩椒、玉米等菜種的產量減少約3成，市場蔬果平均價格仍維持高價。

市場處表示，因應蔬果價格波動，已要求台北農產運銷公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫以平穩菜價，將從11月22日起釋出13品項菜種。

北農釋出13品項菜種例如1包青江菜新台幣33元、1粒南瓜75元、1盒進口馬鈴薯49元、1包把菜33元、履歷紅蘿蔔39元、1粒青花菜65元等，屆時可到各超市通路選購。

市場處指出，北農今天休市，20日蔬菜到貨量1161公噸，較19日減少197公噸。蔬菜平均價每公斤約58.7元，較19日上漲3.2元；水果平均價每公斤約62.9元，較19日下跌2.3元。（編輯：戴光育）1131121