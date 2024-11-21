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台南觀光美食博覽會 11/29起4大展區秀城市食力

2024/11/21 17:14（11/21 18:01 更新）
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台南市長黃偉哲（右）21日宣布「觀光美食博覽會」將自29日起陸續在4大展區登場，主題是「城市食力」，邀請全國民眾吃美食、看展覽及抽大獎。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年11月21日
台南市長黃偉哲（右）21日宣布「觀光美食博覽會」將自29日起陸續在4大展區登場，主題是「城市食力」，邀請全國民眾吃美食、看展覽及抽大獎。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年11月21日
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（中央社記者張榮祥台南21日電）2024台南建城400年，市長黃偉哲今天宣布「觀光美食博覽會」11月29日起陸續在4大展區登場，主題是「城市食力」，邀請全國民眾吃美食、看展覽及抽大獎。

黃偉哲今天開箱分享「觀光美食博覽會」展覽主題、展區地圖及觀展資訊，他指出，台南美食多，3天3夜說不完，但「觀光美食博覽會」系統性整理，讓旅客按圖索驥或隨意逛逛，就可在轉角遇見美食。

黃偉哲表示，今年「觀光美食博覽會」巡迴展出台南市各區特色美食，全國22個縣市美食也將齊聚台南，讓全國民眾大快朵頤。

市府發布新聞稿指出，「觀光美食博覽會」將在4大展區登場，其中綜合展區11月29日至12月2日在大台南會展中心開展，3大主題展區（山珍、海味及城食展區）12月5日至12月20日分別在官田遊客中心、七股遊客中心及台南市立圖書館永康新總館接力展出。

市府表示，綜合展區規劃「細說台南」、「品味台南」、「富饒台南」及「源味台南」4大主題，展售近60間知名品牌飯店餐廳、美食小吃及飲品甜點，呈現台南美食特色。

此外，4大展區抽獎豐富多元，包括電動汽車、電動機車、家電用品及iPhone 16等。（編輯：陳仁華）1131121

黃偉哲
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