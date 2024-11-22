長榮航空攜手三麗鷗 彩繪機嘉年華29日登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北22日電）長榮航空今天表示，今年下半年再度推出長榮航空Hello Kitty彩繪機4.0，將共有6架彩繪機12月起陸續推出，11月29日舉辦彩繪機嘉年華，要讓旅客體驗Hello Kitty的魅力。

長榮航空發布新聞稿表示，今年下半年再度推出長榮航空Hello Kitty彩繪機4.0，除8月底首航桃園-芝加哥的「閨蜜機」外，12月起也將陸續推出飛航日本仙台的「粉萌機」，以及桃園-巴黎的「糖果機」，搭配現行的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等共6架彩繪機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

長榮航空說，為了慶祝新塗裝彩繪機的加入，長榮航空與三麗鷗攜手，29日起共同舉辦「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」活動，整個展區以此次彩繪機4.0登場的三麗鷗明星成員為主，打造展場限定設計，包括Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗喜拿及布丁狗等角色。

長榮航空指出，民眾參加嘉年華活動有機會抽中全新彩繪機的航點機票外，還可在展場實際體驗波音787夢幻客艙，以及全新彩繪機巨大化打卡區拍照，並可以了解長榮航空彩繪機的歷史。（編輯：管中維）1131122