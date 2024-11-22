本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
勞動部公務員輕生案 謝宜容免職將送監院、新北地檢立案偵辦
首頁 / 生活

長榮航空攜手三麗鷗 彩繪機嘉年華29日登場

2024/11/22 18:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北22日電）長榮航空今天表示，今年下半年再度推出長榮航空Hello Kitty彩繪機4.0，將共有6架彩繪機12月起陸續推出，11月29日舉辦彩繪機嘉年華，要讓旅客體驗Hello Kitty的魅力。

長榮航空發布新聞稿表示，今年下半年再度推出長榮航空Hello Kitty彩繪機4.0，除8月底首航桃園-芝加哥的「閨蜜機」外，12月起也將陸續推出飛航日本仙台的「粉萌機」，以及桃園-巴黎的「糖果機」，搭配現行的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等共6架彩繪機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

長榮航空說，為了慶祝新塗裝彩繪機的加入，長榮航空與三麗鷗攜手，29日起共同舉辦「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」活動，整個展區以此次彩繪機4.0登場的三麗鷗明星成員為主，打造展場限定設計，包括Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗喜拿及布丁狗等角色。

長榮航空指出，民眾參加嘉年華活動有機會抽中全新彩繪機的航點機票外，還可在展場實際體驗波音787夢幻客艙，以及全新彩繪機巨大化打卡區拍照，並可以了解長榮航空彩繪機的歷史。（編輯：管中維）1131122

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：