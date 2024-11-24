防高齡者忘記關火 廠商研發定時開關可遠端偵測

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（中央社記者劉千綾台北24日電）超高齡社會即將到來，科技大廠爭相卡位商機，官員透露，仁寶、緯創等均向經濟部申請「高齡普惠科技研發實證補助計畫」。其中為防止高齡者忘記關火而發生危險，耀主科技提案申請研發定時提醒和自動關閉的瓦斯爐開關，也可結合手機APP，藉由遠端偵測了解家中長輩活動情形。

國發會發布最新人口報告指出，台灣將於2025年步入超高齡社會，明年每5人就有1人是老年人口。因應人口老化需求，行政院去年拍板高齡科技產業行動計畫；其中經濟部主責跨單位推動市場經濟，透過主題式研發計畫「高齡普惠科技研發與實證補助計畫」，今年共核定20件，其中包括仁寶、緯創和華碩等大廠皆提案申請，補助金額合計新台幣1.2億元。

經濟部官員表示，雖然國外業者布局較早，台灣廠商投入高齡科技的規模、資源相對較小，但台灣可結合製造、資通訊產業競爭優勢，整合軟硬體資源，瞄準逐漸成長的高齡市場需求，先在國內場域練兵，未來更有機會打入國際市場。

為協助業者投入高齡產業，加速商業模式加值、驗證計畫推進，經濟部產業發展署成立的銀享商機平台近期正式上線，希望協助B2B（企業對企業）媒合，使適合的產品和服務盡快落地；同時希望促進2025年健康福祉產業的營業額達新3000億元目標。

產發署官員表示，藉由補助計畫吸引更多產業投入高齡科技研發，並且結合不同場域驗證計畫，讓高齡科技普惠在食衣住行育樂等領域。

面對在宅老化趨勢和需求，產發署官員表示，中化銀髮聯合將捷建設及某設計公司提案，規劃在新建案導入高齡產品和服務，以照顧雙老、或獨居家庭的在宅老需求。此外，全家攜手華碩和桂冠食品提案，希望結合生理資訊分析技術，針對高齡者需求，透過APP推薦適合的食品。

產發署官員表示，為防止高齡者煮飯時忘記關掉瓦斯造成危險，耀主科技提案研發瓦斯爐開關，若瓦斯開太久沒有關掉，開關會定時發出聲音提醒並自動關閉，並連結IOT系統，與手機APP結合，像是高齡者的小孩即可透過APP觀察家中瓦斯爐使用情形，若發現「爸爸媽媽最近沒有開火」等異常狀況，可能是父母身體不太舒服，孩子可以再回家或打電話關心。

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為避免高齡者發生嗆咳、解決吞嚥困難等問題，有食品製造業者增加產品的黏稠度，開發質地需求符合高齡者的食物；另有廠商發現，高齡者會去藥局調劑慢性處方籤、購買保健品，因此結合藥局和運動器材業者，合作在藥局替高齡者進行體適能，透過藥師協助偵測生理狀況，並引導進行簡單的肢體運動，以維持身體機能。

此外，有運動用品廠商推動「北歐式健走」，協助高齡者以安全模式、達到類似健走效果，可應用在高齡者俱樂部、健身房或運動中心等，同時加入感測元件偵測心率和運動速度變化，並且連結軟體，投影雪地場景等模擬體驗，也會投影學員表現，增加互動趣味。（編輯：潘羿菁）1131124