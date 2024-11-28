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大鵬灣渡假區再招商 遊艇賽車及高爾夫高端遊憩

2024/11/28 12:15
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（中央社記者汪淑芬台北28日電）大鵬灣渡假區先前BOT案於5年前解約，觀光署重新規劃列入今年交通部招商亮點項目，根據觀光署的公告，將提供賽車、遊艇及高爾夫高端遊憩服務，明年初評選出最優申請人。

大鵬灣位於屏東東港，大鵬灣國家風景區管理處於民國93年，以BOT方式，與大鵬灣國際開發公司簽約，營運期到147年，業者不堪虧損於108年與鵬管處終止契約，並指控鵬管處未完成污水截流系統，鵬管處認為指控不實。

大鵬灣BOT解約後，鵬管處於111年，以新台幣15億元購回先前業者已建置的FIA認證G2等級賽車場、酒店等設施。

觀光署重新規劃面積約210公頃的大鵬灣開發案，盼營造成具夏威夷特色的景點，透過促參法重新再招商，目前已公告並徵求潛在投資人，預計明年初評選出最優申請人。

觀光署今天發布新聞稿，大鵬灣渡假區將分3個區招商，包括：大鵬灣國際觀光遊憩設施興建案（遊一區及遊艇港區）、國際休閒園區新建案（遊二區）及國際觀光遊憩設施興建營運移轉案（遊三區）。

觀光署指出，大鵬灣遊艇港於110年完成CIQS機制（海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查），外籍遊艇可直達大鵬灣鏈結國際，串接高雄遊艇碼頭、小琉球白沙港。

觀光署表示，希望透過招商，打造大鵬灣為國際級海洋渡假區，願景目標包括國際觀光飯店、高爾夫球場、賽車場及水上活動設施，配合鵬管處目前完成的濱灣碼頭、青洲遊憩區及為預定辦理帆船訓練中心建設，營造大鵬灣為具夏威夷特色的景點，打造南台灣海洋旅遊的金三角。

交通方面除國道3號末端可直達大鵬灣外，未來「高雄捷運延伸林園東港林邊線」將在大鵬灣轄內規劃設置LD6及LD7二站，交通路網將連接小港機場、左營高鐵及往花東鐵路的林邊站。

觀光署表示，大鵬灣水域適合從事水上活動、遊艇活動，還有FIA-G2等級賽車場場地及未來唯一18洞高爾夫球場開發，可提供多元高端遊憩服務，是非常具投資潛力的景區。

觀光署說，大鵬灣渡假區的投資金額初期是64億元，全部開發完成的總投資金額可望突破300億元。（編輯：管中維）1131128

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