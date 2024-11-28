遠通電收道安調查 低年級學童信心指數最高

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）遠通電收今年與靖娟兒童安全文教基金會推出交通安全繪本電子書，並做了問卷調查，結果在交通安全主觀感受部分，低年級學童的信心指數最高。

遠通電收今天發布新聞稿，遠通電收、遠創智慧uTagGo與靖娟兒童安全文教基金會、徐元智先生紀念基金會長期推廣道安教育，今年共同推出「今天要去遊樂園」繪本電子書（https://lihi.cc/xs9fp），提供全台小學及課後照顧服務單位免費下載。

遠通電收在線上發放問卷及學童學習單，並於8月30日上線，至11月4日，回收線上問卷及學童學習單份數，包括國小低年級組105份、國小中年級組282份、一般大眾組105份。

遠通電收從回收問卷發現，在交通安全主觀感受的信心指數（總分5分，1分為感到最不安全、5分為感到最安全）方面，低年級組的交通安全信心指數為4.23分、中年級組3.93分、一般大眾2.84分。

遠通電收分析，學童多因「學校離家近」、「有家長、導護、老師帶領」、「家人遵守交通規則」等，對於每天上學路途較有安全感，少部分則因「路上橫衝直撞的車子很多」、「有人不遵守交通規則」等因素感到不安全。

另，一般大眾組約7成為18至50歲民眾，其對於交通安全信心度最低，民眾指出「巷口停車易擋住視線」、「併排停車危險性高」、「用路人不遵守交通規則，行人也缺乏危機意識」等，導致安全信心指數比小孩還低。

靖娟基金會呼籲，應從交通工程規劃，營造更友善安全的通學、行人環境，也須持續建立加強交通安全教育內涵與面向，讓台灣整體交通環境對行人、兒童更友善。

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遠通電收指出，問卷也發現，除了法規規定「4歲以下且體重18公斤以下」判別兒童是否需使用安全座椅外，有約3成答題者不清楚除了年齡與體重，也須要考量到體型，若「繫一般安全帶時，只要有可能勒到脖子，其實就必須使用安全座椅」。

「今天要去遊樂園」繪本電子書的內容融入生活情境宣導，包括過馬路、停車場與安全座椅使用等正確道安知識，並透過課後學習單，引導老師教學、親子共讀並開放大眾線上測驗，了解學習成效。（編輯：管中維）1131128