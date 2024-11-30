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台中榮總國際醫療義診前進柬埔寨 展現台灣愛心

2024/11/30 10:49（11/30 11:01 更新）
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台中榮民總醫院攜手宏仁醫院組成國際醫療義診團前往柬埔寨馬德望省，為當地居民提供醫療服務。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月30日
台中榮民總醫院攜手宏仁醫院組成國際醫療義診團前往柬埔寨馬德望省，為當地居民提供醫療服務。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月30日
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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中榮總攜手宏仁醫院組成國際醫療義診團前往柬埔寨馬德望省，為當地居民提供醫療服務，中榮今天表示，義診團短短2天共服務近2000名患者，將愛心送到需要的角落。

台中榮總今天發布新聞稿指出，中榮與惠來醫療社團法人宏仁醫院於11月9日至11日組成國際醫療義診團，深入柬埔寨馬德望省，為當地居民提供專業醫療服務。

義診團由中榮國際醫療中心主任王仲祺帶隊，團隊涵蓋外科、皮膚科、婦科、兒科、內科、牙科、眼科、耳科醫師，以及藥師與護理師，攜帶醫療設備及藥品，克服挑戰，短短2天共服務近2000名患者，將愛心送到需要的每個角落。

兒科醫師徐仲庭對這趟義診感觸特別深，他說，最難忘的是那些孩子。他們的笑容雖然燦爛，但背後隱藏著無數生活難題。營養不良問題在當地普遍存在，11、12歲的孩子，體型卻只有7、8歲的樣子。

義診團員觀察到，當地民眾因生活困境或醫療資源不足，沒有及時檢查與治療，導致原本輕微不適逐漸累積成為嚴重的健康問題。

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「我們看到的不僅是疾病，更多是他們生活的無奈與挑戰。能透過自身專業給予幫助，是無法言喻的成就感。」激勵所有醫護人員在有限的資源下盡力診療，患者的笑容與感激，成為義診團隊最大的安慰與動力。

在結束義診後，團隊參訪馬德望省及金邊的等多家醫療機構，與當地醫療人員分享經驗並提出建議。團隊發現儘管醫院具備一定的設備，但基層醫療普及度不足，貧富差距使許多家庭難以得到應有的醫療照護，健康困境亟待改善。透過專業交流，台中榮總展現了台灣醫療的實力與溫暖，推動國際醫療合作的深化。（編輯：李亨山）1131130

#台灣
#柬埔寨
#台中榮總
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