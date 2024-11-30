台中榮總國際醫療義診前進柬埔寨 展現台灣愛心

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中榮總攜手宏仁醫院組成國際醫療義診團前往柬埔寨馬德望省，為當地居民提供醫療服務，中榮今天表示，義診團短短2天共服務近2000名患者，將愛心送到需要的角落。

台中榮總今天發布新聞稿指出，中榮與惠來醫療社團法人宏仁醫院於11月9日至11日組成國際醫療義診團，深入柬埔寨馬德望省，為當地居民提供專業醫療服務。

義診團由中榮國際醫療中心主任王仲祺帶隊，團隊涵蓋外科、皮膚科、婦科、兒科、內科、牙科、眼科、耳科醫師，以及藥師與護理師，攜帶醫療設備及藥品，克服挑戰，短短2天共服務近2000名患者，將愛心送到需要的每個角落。

兒科醫師徐仲庭對這趟義診感觸特別深，他說，最難忘的是那些孩子。他們的笑容雖然燦爛，但背後隱藏著無數生活難題。營養不良問題在當地普遍存在，11、12歲的孩子，體型卻只有7、8歲的樣子。

義診團員觀察到，當地民眾因生活困境或醫療資源不足，沒有及時檢查與治療，導致原本輕微不適逐漸累積成為嚴重的健康問題。

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「我們看到的不僅是疾病，更多是他們生活的無奈與挑戰。能透過自身專業給予幫助，是無法言喻的成就感。」激勵所有醫護人員在有限的資源下盡力診療，患者的笑容與感激，成為義診團隊最大的安慰與動力。

在結束義診後，團隊參訪馬德望省及金邊的等多家醫療機構，與當地醫療人員分享經驗並提出建議。團隊發現儘管醫院具備一定的設備，但基層醫療普及度不足，貧富差距使許多家庭難以得到應有的醫療照護，健康困境亟待改善。透過專業交流，台中榮總展現了台灣醫療的實力與溫暖，推動國際醫療合作的深化。（編輯：李亨山）1131130