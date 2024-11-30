台灣排骨便當再登日本超市 陳駿季：續推豬肉銷日

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）台灣排骨再次進軍日本超市，農業部今天表示，日本關西地區知名連鎖品牌超市正式推出期間限定的「台灣排骨便當」，農業部陳駿季說，將持續拓展台灣豬肉在日市場。

農業部今天發布新聞稿指出，日本關西地區知名連鎖品牌松源超市於今天正式推出期間限定的「台灣排骨便當」，預計至12月20日限量販售5000份，讓關西地區的消費者得以就近選購原汁原味的台灣排骨便當。

陳駿季、駐日本代表處公使周學佑、松源超市社長桑原太郎及台灣優良農產品發展協會董事長張裕屏今天也共同出席開賣活動。

陳駿季表示，台灣豬肉以高品質、美味著名，受到國際的肯定，新加坡昨天宣布台灣生鮮豬肉進口，菲律賓在去年初也開始進口台灣的生鮮豬肉，今年截至10月底前，台灣生鮮豬肉至菲律賓的出口量已是去年的17倍，這次台灣排骨便當在松源超市開賣，不僅是首次在日本關西零售通路登場，更代表台灣農產品在日本有更深的交流。

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陳俊季也說，日本曾是台灣生鮮豬肉的主要出口市場，然而因口蹄疫影響而暫停多年，台灣2020年成功獲世界動物衛生組織（WOAH）列為口蹄疫非疫區，今年也再獲認定為非洲豬瘟非疫國，目前台灣已提出傳統豬瘟非疫區申請，期望未來能很快讓日本消費者再度購買得到來自台灣的生鮮豬肉。

農業部表示，台灣豬肉加工產品須使用經HACCP認證的屠宰場來源肉品，並經由日方核可的加工設施製熟，確保符合日本高標準的食品安全要求，才能輸往日本，台灣已有6家加工廠通過日方認可，包括信功、奇美、高雄空廚、嘉一香、台畜及珍食堡寵物食品等廠商，其生產的台式香腸、肉燥等特色產品已經成功進入日本市場，後續將持續協助廠商升級與認證，提升國際市場競爭力，為生鮮豬肉的出口鋪路，進一步深化台日農產品貿易合作。（編輯：陳政偉）1131130