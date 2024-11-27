阻中國牡蠣混充上市 農業部擬114年底推產地標示

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）媒體指有中國牡蠣直接輸入台灣本島混充上市。農業部長陳駿季今天表示，努力推動國產牡蠣做產地標章中，盡快、也許明年底可推動，透過產地標示的方式，讓國產品更受歡迎。

因應中國牡蠣及淡菜混充金、馬養殖輸台，陳駿季近期已向立委說明，要推動金門牡蠣養殖登記、數量登記，再跟養殖來源場做勾稽，以避免只是「很含糊地說是我自己養的」疑義，淡菜比照辦理。農業部漁業署也說，今年已補助馬祖建立養殖管理，並執行查核。

不過，陳駿季今天出席漁業署舉辦海洋之心生態標章推廣成果記者會後，有媒體質疑指中國牡蠣已不再透過離島過水養殖，而是直接輸入台灣本島混充上市。陳駿季說，除了海委會跟相關單位會在邊防積極做查緝，比較有問題的還是透過金門輸入本島。

他重申，所以跟縣府洽談做牡蠣養殖登記，包含放養量申報，藉此加強管理，讓當地養殖可輸到台灣本島，而非中國走私的牡蠣輸到台灣本島。

媒體追問能否做到零售端也有產地標示，他說，根據「農產品生產及驗證管理辦法」規定，若指定公告牡蠣以後，從生產端一直到零售端要做這樣的標示，但這不是公告就可以完成，要確保生產端相關資訊，跟後面零售端的做法，要怎麼讓國產產品跟外國產品做可鑑別技術的開發，技術成熟才會做這樣的公告。

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他說，農業部正朝此努力中，本來預計2、3年後，經過內部討論評估時程可縮短，盡快、也許明年底可以推動實施，而透過產地標章，可讓國產農產品受到消費者歡迎。有人關注吃蚵仔煎是否也能知道產地，陳駿季說，那是一個產品，關於零售端的標章要標到什麼程度，有比較好的方案，會對外公布。

稍早陳駿季說明，農業部原本就在積極推動種植、養殖登記，因為會跟天災救助、資源投入產業輔導措施的推動有關，首先會針對已申報者落實申報的正確性，接下來逐步針對重要、敏感品項落實申報，藉此確保產銷平衡，明年會更有系統地去做。（編輯：李亨山）1131127