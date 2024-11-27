回應公糧收購提高議題 陳駿季：要考量WTO規範

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）在野黨主張調高公糧收購價保障稻農收入，農業部長陳駿季今天表示，盼理性討論找到方案，須兼顧稻農收入及產業持續進步，不代表一定透過價格提升，並要考量會否違反WTO規範。

在野黨堅持物價波動下，稻穀的公糧收購價13年未調整，主張每公斤調升新台幣5元，才是照顧農民，並已在立法院做成決議案。

陳駿季出席漁業署「永續效應！台灣永續海鮮美食店數突破千家—連鎖美食地圖大公開」海洋之心記者會後，接受媒體聯訪時重申，回應在野黨訴求的相關配套措施會在12月底前發布，仍會以農業部規劃的「1集、2轉、3加3」為前提做回應，會有非常多的作為，農業保險也是一種作為，會對稻作收入保險做更精進的設計。

媒體追問，是否會直接提高公糧收購價格，陳駿季說，公糧的整個收購制度，不只是價格問題，還有數量（產量）問題，前提是讓農民得到收益提升，不代表一定透過絕對價格的提升，農業部的政策一定會確保農民收益，並讓產業有持續的進步性，這2個條件要達到平衡。

針對台灣仍在執行的公糧收購制度全球罕見，立法院討論此議題時，或關注到可能會違反世界貿易組織（WTO）農業境內總支持消減規範（AMS）。陳駿季說，這是在考慮公糧收購機制時必須要考量的因素，根據WTO規範，境內支持措施有上限，過度提高補助價格與支持的時候，會違反WTO相關規範。

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他指出，「我想我們正在積極參與國際這些貿易組織，所以我們在（面對）公糧收購制度，都會考慮不同面向」、「我們會盡量將政策做說明，希望所有政策是可以討論，希望在比較理性討論之下，找到更好的方案來支持產業的發展」。

近日前農業部長、中興大學特聘教授陳吉仲參考美國採用農業保險的作法，建議修改水稻收入保險「加強型」部分來保障稻農收入，以此替代調高保價收購的主張，強調還可讓更多稻農精進農法，兼顧競爭力、環境永續；且公糧收購全球已罕見，日、韓、美都已拿掉，恐違反WTO農業境內總支持消減規範（AMS）。（編輯：李亨山）1131127