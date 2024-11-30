12強台灣隊全球員簽名球 台中購物節抽出幸運得主

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，台中購物節今晚分別抽出全體球員及啦啦隊員簽名球的2名幸運得主，還抽出百萬汽車獎，台中市長盧秀燕並現場打電話通知得主。

台中購物節抽獎活動晚上在太平長億夜市舉行，現場抽出台灣隊全隊球員簽名球、CT Amaze全隊簽名球各1顆的得主，還抽出百萬汽車獎得主。

其中世界12強棒球賽台灣隊全隊簽名球得主為劉先生，他加油花費新台幣651元登錄發票至台中購物節，盧秀燕連續3次Call out未聯繫到本人，但打趣說，無論天涯海角都會找到劉先生，恭喜獲得這顆價值連城的簽名球。

而CT Amaze全隊簽名球的幸運中獎人為邱先生，他消費88萬元購車，接到盧秀燕電話時語氣淡定。盧秀燕長說，若邱先生還沒結婚的話，收到這顆啦啦隊簽名球應該要大聲歡呼，因為啦啦隊可是有非常多粉絲。

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另外，購物節百萬汽車的得主為西屯區的陳小姐，她因在新光三越買衣服登錄購物節App而幸運獲獎。接到盧秀燕電話時，她又驚又喜，開心到說不出話來，讓眾人羨慕不已。

盧秀燕表示，這次活動不僅是購物節的慶典，也讓大家有機會獲得難以置信的獎品，並且以輕鬆愉快的方式慶祝台灣隊奪冠佳績。除了抽獎外，現場還準備表演節目，讓民眾在享受美食的同時，也能感受到濃厚的節慶氛圍。（編輯：陳政偉）1131130