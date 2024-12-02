勞動基金10月賺209億元 總收益9391億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北2日電）勞動部今天發布最新勞動基金運用報告，截至今年10月底止，勞動基金規模為新台幣6兆8814億元，評價後收益數為9391億元，收益率14.96%，單月收益數為209億元。

勞動部勞動基金運用局發布最新勞動基金運用情形說明。其中新制勞退基金運用規模為4兆5106億元，收益率14.59%；舊制勞退基金運用規模為1兆469億元，收益率17.92%；勞保基金運用規模為1兆956億元，收益率16.64%；就保基金運用規模為1724億元，收益率3.42%；勞職保基金運用規模為365億元，收益率1.40%；積欠工資墊償基金運用規模為194億元，收益率11.64%。

另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金運用規模為6099億元，收益率為16.01%；受農業部委託管理的農民退休基金運用規模為193億元，收益率為18.56%。

勞動基金加計受託管理國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆5105億元，截至10月底評價後收益數為1兆236億元，收益率為15.05%。

勞動部表示，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（民國103年至113年10月）平均收益率為6.70%，國保基金近10年多（103年至113年10月）平均收益率為7.24%，長期投資績效穩健。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞動部回顧10月金融市場表現，美國9月零售銷售穩健，非農就業數據及非製造業指數皆表現強勁，整體經濟數據表現尚佳，但美國大選前金融市場情緒轉趨謹慎，且微軟及Meta表示AI資本支出成長可能會降低未來獲利能力，市場波動度加大。整體來看，10月除台股表現較穩健外，主要金融市場修正回檔，表現相對疲弱。

勞動部指出，整體而言，全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，又帶動股市表現的AI相關產業發展應用仍待觀察；美國大選結果揭曉，然新政府的財政政策還須持續關注，加上地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添不確定性。（編輯：張雅淨）1131202