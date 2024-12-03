男臀部流膿久治不癒 竟是12年前腰椎術後感染

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗1名男子臀部兩側不明膿瘍，反覆清創近3年始終未能痊癒，求診骨科經核磁共振檢查竟是肇因於12年腰椎手術後的細菌感染，隨著感染擴大，從腰椎延伸到臀部造成膿瘍發生。

苗栗縣大千綜合醫院今天分享這起案例指出，62歲張姓男子3年前開始發現臀部接近大腿處，左右兩側都出現鼓起來的膿瘍，且不斷的出膿，經外科清創手術後，右側膿瘍已癒合，但左側仍未見改善。

張男反覆到外科求診、清創長達近3年，膿瘍始終未能完全癒合，醫師詢問病史得知他在12年前曾在它院接受腰椎減壓固定手術，術後常覺得腰痠不舒服，X光檢查腰椎鋼釘有鬆脫，但都未做進一步處理，外科醫師建議轉診骨科詳細檢查。

大千醫院骨科醫師容志雄表示，張男的白血球指數一直都很高，在有顯影劑的核磁共振檢查下，發現腰椎鋼釘因為感染、骨頭被侵蝕，導致鬆脫，且從鋼釘處往臀部方向有明顯顯影，表示細菌感染已從腰椎處延伸到臀部，才會造成膿瘍發生。

容志雄說，這種狀況稱為低度感染，是在手術後發生，當身體狀況良好時，白血球有抵抗力壓制住細菌，但當病人狀況變差時，症狀就會開始出來，最明顯的就是細菌在局部地方侵蝕骨頭，導致出現空腔、鋼釘鬆脫，隨著侵蝕空間越來越大，細菌數量也增多，外溢出來就造成臀部膿瘍。

張男經清創手術同步植入消炎株，住院治療近1週，出院後持續觀察約1個月，已逐漸恢復穩定。

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醫師指出，微創椎間盤手術出現感染機率很低，但有3種情況會提高感染機會，包括植入鋼釘、手術時間長以及洗腎或糖尿病控制不佳病患。對於高風險病人想要預防低度感染，可於手術時同步植入含有抗生素消炎株，藥效可維持3個月，消炎能力也較針劑抗生素高300倍，可減少病人住院打抗生素時間及口服抗生素用量，大幅降低因長期使用抗生素造成副作用。

容志雄提醒，目前脊椎手術非常普遍，且病人狀況不同，各有潛在風險，因此接受手術前可與醫師做充分溝通與了解，才能大幅降低術後感染風險。（編輯：方沛清）1131203