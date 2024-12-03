立委提修法擬聘用委員改無給職 原民會表憂心

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（中央社記者張雄風台北3日電）立委提修法希望將原民會族群聘用委員改無給職。原民會今天發布聲明，自創會以來即已設置各族聘用委員，作為各族聯繫管道，若輕易廢除未來必然難以回復，將對族人權益造成傷害。

原住民族委員會的委員可區分為聘用委員、派兼委員及聘兼委員，其中派兼委員及聘兼委員為無給職，原住民族16族代表的「聘用委員」是依聘用人員聘用條例約聘進用，為有給職。

立委提修法希望將原民會委員改無給職。原住民族委員會族群聘用委員今天發表聲明指出，可討論遴選機制、考核政務人員績效，但要求政務人員做事卻不給薪酬，這是不理性的，希望撤回法案。

原民會今天發布聲明表示，期盼立委能以族人權益為念，停止組織法修正，切勿刪減組織員額。

原民會指出，由於原住民族是多民族、多語言的多元文化社會，因此，自創會以來即已設置各族聘用委員，作為各族聯繫管道，並依法辦理案件審查、事務聯繫、出席會議及參與活動等重要工作。

原民會表示，現任聘用委員均具民族事務專業，但原民會同意檢討推舉遴聘程序，進一步提高族群參與度及委員專業度。

原民會進一步說明，聘用委員肩負重要工作，因此，前原住民立法委員瓦歷斯貝林、楊仁福、高揚昇、林春德等政壇先進，歷經兩次修法程序，才逐步健全族群委員體制，使其成為服務族人不可或缺的行政團隊成員。

原民會認為，如今若輕易廢除，未來必然難以回復，嚴重減損服務族人的行政量能，並對族人權益造成難以回復的傷害。（編輯：李亨山）1131203