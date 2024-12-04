禁伐補償政策上路第9年 113年發放23.4億元

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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）原民會今天在諾富特華航桃園機場飯店，舉辦原住民保留地禁伐補償年終會議，副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu表示，禁伐補償政策邁入第9年，113年禁伐補償金共發放23.4億元。

原住民族委員會3日至4日在桃園市舉辦「113 年度原住民保留地禁伐補償年終會議」，共有來自 12 個縣市、 51 個鄉（鎮、市、區）公所的承辦人及檢測員約 200 人參與，會議除辦理靜態課程外，也新增案地現勘等交流活動，以提升檢測人員實務經驗，期望透過互相交流，達到教學相長的成效。

原民會副主任委員杜張梅莊Adralriw Abaliusu致詞表示，原民會從105 年就努力推動禁伐補償政策，以落實原住民族土地受限制而遭受損失，應給予適當補償的精神。

杜張梅莊Adralriw Abaliusu指出，禁伐補償政策今年已邁入第9年，補償面積達到7.8 萬公頃，受補償人數高達5萬人，依據原民會的統計，依照每公頃新台幣3萬元的補償金規範，113年禁伐補償金共發放23.4億元。

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杜張梅莊Adralriw Abaliusu表示，因應總統在6月24日公布「原住民保留地禁伐補償」第6條修正條文，自114年起補償金提高至新台幣6萬元。

杜張梅莊Adralriw Abaliusu說，原民會將與地方執行及受理機關持續推動，並積極辦理禁伐補償工作，進而落實維護國土保全、涵養水資源、綠化環境、自然生態保護及應對氣候變遷、減輕天然災害目標的立法意旨。（編輯：林恕暉）1131204