加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
藝人涉躲兵役陳大天25萬交保 陳零九拘提到案、威廉喊配合調查
首頁 / 生活

阿里山山葵「下山」有挑戰 育苗智能溫室啟用添助力

2025/5/14 16:22（5/14 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿里山山葵生產合作社在樂野部落建置的2座山葵育苗智能溫室14日正式啟用，原住民族委員會副主委杜張梅莊（Adralriw Abaliusu）（右3）、嘉義縣長翁章梁（右4）等人參觀山葵生產。中央社記者蔡智明攝 114年5月14日
阿里山山葵生產合作社在樂野部落建置的2座山葵育苗智能溫室14日正式啟用，原住民族委員會副主委杜張梅莊（Adralriw Abaliusu）（右3）、嘉義縣長翁章梁（右4）等人參觀山葵生產。中央社記者蔡智明攝 114年5月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）原民會、農糧署、農業改良場與嘉縣府幫忙阿里山山葵生產合作社，在樂野部落建置2座山葵育苗智能溫室今天啟用，希望帶動在地山葵產業發展，增加鄒族原住民收益。

阿里山山葵生產合作社今天舉行「種出希望．山葵未來」山葵育苗智能溫室啟用記者會暨阿里山部落產業栽種聚落亮點發展計畫發表會，原住民族委員會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu、嘉義縣長翁章梁、農業部台南區農業改良場長陳昱初、阿里山鄉長高瑞芳等人出席。

杜張梅莊致詞說，阿里山獨特的氣候與水質，為山葵提供最適合生長環境，山葵栽種歷史更承載鄒族族人生活智慧與這片土地情感連結；希望溫室的成立能帶動山葵產業發展，並增加在地族人收益。

杜張梅莊指出，原民會自民國111年至114年，補助阿里山鄉公所與阿里山社區關懷協會共新台幣2000萬元，以公私協力方式共同推動「阿里山部落山葵產業栽種聚落亮點發展計畫」，建置2座智能溫室，打造屬於阿里山特色產業風貌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

翁章梁表示，阿里山山葵過去享有盛名，受限於國土保育相關法規，現在已無法在原本海拔2200公尺區域栽種；在原民會、嘉義縣政府、農業部農業試驗所及阿里山鄉公所等單位共同努力下，逐步將山葵種植區域遷移至海拔1200至1500公尺樂野一帶，盡力克服氣候及技術挑戰。

阿里山山葵合作社與農業部台南區農業改良場今天也簽署MOU，農改場將派專人輔導強化山葵栽培技術；合作社指出，導入智能溫室後，加上專家指導，有望提升育苗成功率與作物品質，同時促進青年返鄉與部落經濟永續發展。（編輯：陳仁華）1140514

阿里山山葵原本海拔2200公尺區域栽種，在原民會、嘉義縣政府、農業部農業試驗所等單位共同努力下，逐步將山葵種植區域遷移至海拔1200至1500公尺樂野一帶，已有收成。中央社記者蔡智明攝 114年5月14日
阿里山山葵原本海拔2200公尺區域栽種，在原民會、嘉義縣政府、農業部農業試驗所等單位共同努力下，逐步將山葵種植區域遷移至海拔1200至1500公尺樂野一帶，已有收成。中央社記者蔡智明攝 114年5月14日
阿里山山葵生產合作社14日舉行「種出希望．山葵未來」山葵育苗智能溫室啟用記者會，原住民族委員會副主委杜張梅莊（Adralriw Abaliusu）（左3）、嘉義縣長翁章梁（左4）等人一同剪綵。中央社記者蔡智明攝 114年5月14日
阿里山山葵生產合作社14日舉行「種出希望．山葵未來」山葵育苗智能溫室啟用記者會，原住民族委員會副主委杜張梅莊（Adralriw Abaliusu）（左3）、嘉義縣長翁章梁（左4）等人一同剪綵。中央社記者蔡智明攝 114年5月14日
翁章梁
太平圓山觀星平台啟用 翁章梁：仰望星空身心靈放鬆張榮發基金會助若竹兒建溫室 種有機菜園藝治療
杜張梅莊
帛琉無動力帆船Alingano Maisu 橫越黑潮抵台東立委促族群正義 籲政院速修法助西拉雅族正名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：