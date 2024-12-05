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東北季風影響 北東涼中南溫差大

2024/12/5 08:02
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（中央社台北5日電）中央氣象署指出，今天受到東北季風影響，基隆北海岸、東北部、東部地區及馬祖有局部短暫雨，大台北山區及東南部地區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

不過，氣象署表示，晚上開始水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨範圍擴大，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北平地及桃園地區降雨機率也會提高一些。

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溫度方面，氣象署指出，各地早晚偏涼，低溫約攝氏17到19度，白天北部、東北部及東部仍稍有涼意，高溫約20至24度，其他地區則有26至29度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請留意氣溫變化；澎湖全天20至26度，金門17至22度，馬祖16至18度。

此外，氣象署也提醒，東北風仍強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風，上述地區活動請多留意；清晨彰化至臺南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。（編輯：李淑華）1131205

#東北季風
#金門縣
#澎湖縣
#中央氣象署
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